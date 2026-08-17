На Зеленського посипалась нищівна критика: президенту обіцяють “шторми”

Днями західні медіа розповіли про нові плани лідера РФ Володимира Путіна. РФ планує запускати дрони на країни НАТО і бити по критичній інфраструктурі Польщі.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв нагадав, що можливість гібридного нападу Росії на Євросоюз прогнозував останні пів року.

“І кажу про те, що Путін не піде на зупинку війни без останньої ескалації. В Україні цей “останній бій” вже іде і тільки наростатиме найближчими місяцями. Останній, бо російські ресурси не дозволять розтягнути війну такої інтенсивності на роки”, — пояснив політик.

За його словами, шанс змусити Путіна зупинитися є, але не зараз. Зараз, на переконання народного депутата, треба відчутно давати здачі ворогу. Інакше, за його словами, без шансів зупинити. А ще, наголосив, переконувати партнерів ставати повноцінними союзниками у посиленні економічного і воєнного тиску на Москву.

“Проте, вже місяць Україна не має ані міністра оборони, ані закордонних справ. Не кажучи про посла у США. Також немає жодних натяків на те, що Зеленський готовий посилити ключові напрямки професіоналами. Знову шукають вірних, але доведеться питати з них як з розумних — і це далеко не лише про міністерські посади”, — зазначив Ар’єв.

За його словами, лідер воюючої країни не має жодного права поводитися як егоїст.

“Проте поводиться. Бо що йому зроблять? Абсолютна влада, яка абсолютно розбещує. І ще пара-трійка придворних підлабузників створюють кумулятивний ефект. Час вимагає обʼєднати найсильніших профі, щоб відбитись від ворога та одночасно рухатись в бік євроатлантичної інтеграції. На Банковій час послали за "рускім кораблем". Навколо ОП існує свій мікроклімат. Але він невдовзі призведе до штормів”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зламає головні плани Путіна по війні в Україні.



