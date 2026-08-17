На днях западные медиа рассказали о новых планах лидера РФ Владимира Путина. РФ планирует запускать дроны на страны НАТО и избивать по критической инфраструктуре Польши.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев напомнил, что возможность гибридного нападения России на Евросоюз прогнозировал последние полгода.

"И говорю о том, что Путин не пойдет на остановку войны без последней эскалации. В Украине этот "последний бой" уже идет и будет только нарастать в ближайшие месяцы. Последний, потому что российские ресурсы не позволят растянуть войну такой интенсивности на годы", — пояснил политик.

По его словам, шанс заставить Путина остановиться есть, но не сейчас. Сейчас, по убеждению народного депутата, нужно ощутимо давать сдаче врагу. В противном случае, по его словам, без шансов остановить. А еще, подчеркнул, убеждать партнеров становиться полноценными союзниками в усилении экономического и военного давления на Москву.

"Однако уже месяц у Украины нет ни министра обороны, ни иностранных дел. Не говоря о посоле в США. Также нет никаких намеков на то, что Зеленский готов усилить ключевые направления профессионалами. Снова ищут верных, но придется спрашивать с них как с разумных — и это далеко не только о министерских должностях", — отметил Арьев.

По его словам, лидер воюющей страны не имеет никакого права вести себя как эгоист.

"Однако ведет себя. Потому что ему сделают? Абсолютная власть, которая абсолютно развращает. И еще пара-тройка придворных подхалимов создают кумулятивный эффект. Время требует объединить сильнейших профи, чтобы отразиться от врага и одновременно двигаться в сторону евроатлантической интеграции. На Банковое время послали за "русским кораблем". Вокруг ОП существует свой микроклимат. Но он вскоре приведет к штормам”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сломает главные планы Путина по войне в Украине.



