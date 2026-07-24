Моторошно уже навіть нардепам: в Раді розповіли, що насправді відбувається в Україні

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що незадоволений темпами підготовки до опалювального сезону. У Раді розповіли, що насправді відбувається в Україні.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що із заяви Зеленського зробила дуже тривожний висновок.
При цьому, за її словами, виникає питання — то хто нестиме за це відповідальність, адже двоє з трьох уже не працюють в уряді. Не менш важливо — які рішення будуть ухвалені тепер. І головне, за словами нардепки, — чи вистачить часу виправити ситуацію до початку зими.
Політик зауважила, що у межах звичайної підготовки (регламентних робіт), звісно, комунальні служби виконують свою роботу. І підкреслила, що дорікати їм за це було б несправедливо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепів, зміниться для Зеленського після поступок картонковому протесту.