Моторошно уже навіть нардепам: в Раді розповіли, що насправді відбувається в Україні

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що незадоволений темпами підготовки до опалювального сезону. У Раді розповіли, що насправді відбувається в Україні.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що із заяви Зеленського зробила дуже тривожний висновок.

“Щонайменше три координаційні центри (штаби) з підготовки до опалювального сезону (осені-зими), які очолювали Денис Шмигаль, Юлія Свириденко та Олексій Кулеба, не забезпечили належного результату”, — зауважила вона.

При цьому, за її словами, виникає питання — то хто нестиме за це відповідальність, адже двоє з трьох уже не працюють в уряді. Не менш важливо — які рішення будуть ухвалені тепер. І головне, за словами нардепки, — чи вистачить часу виправити ситуацію до початку зими.

“Чесно кажучи, моторошно від усвідомлення, що: про такі проблеми Президент говорить лише зараз; що саме з цих, без перебільшення, найважливіших питань новий Прем’єр-міністр не зробив свою першу публічну заяву; що виконавча влада знову планувала, координувала, створювала штаби й центри, а результат, знову далекий від того, на який всі розраховували”, — наголосила Южаніна.

Політик зауважила, що у межах звичайної підготовки (регламентних робіт), звісно, комунальні служби виконують свою роботу. І підкреслила, що дорікати їм за це було б несправедливо.

“Але ж, країна вже давно потребує не звичайної підготовки до опалювального сезону. Нам були потрібні кардинально інші рішення, інший рівень координації й відповідальності”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепів, зміниться для Зеленського після поступок картонковому протесту.



