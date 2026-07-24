Жутко уже даже нардепам: в Раде рассказали, что на самом деле происходит в Украине

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что недоволен темпами подготовки к отопительному сезону. В Раде рассказали, что действительно происходит в Украине.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Нина Южанина отметила, что из заявления Зеленского сделала очень тревожный вывод.
При этом, по ее словам, возникает вопрос — кто будет нести за это ответственность, ведь двое из трех уже не работают в правительстве. Не менее важно – какие решения будут приняты теперь. И главное, по словам нардепки, – хватит ли времени исправить ситуацию к началу зимы.
Политик отметила, что в рамках обычной подготовки (регламентных работ), конечно, коммунальные службы выполняют свою работу. И подчеркнула, что упрекать их за это было бы несправедливо.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепов, изменится для Зеленского после уступок картонному протесту.