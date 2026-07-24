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Жутко уже даже нардепам: в Раде рассказали, что на самом деле происходит в Украине

Народная депутат Южанина рассказала о реальной ситуации в Украине

24 июля 2026, 18:03
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что недоволен темпами подготовки к отопительному сезону. В Раде рассказали, что действительно происходит в Украине.

Жутко уже даже нардепам: в Раде рассказали, что на самом деле происходит в Украине

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина отметила, что из заявления Зеленского сделала очень тревожный вывод.

"По меньшей мере, три координационных центра (штабы) по подготовке к отопительному сезону (осени-зимы), которые возглавляли Денис Шмыгаль, Юлия Свириденко и Алексей Кулеба, не обеспечили должного результата", — отметила она.

При этом, по ее словам, возникает вопрос — кто будет нести за это ответственность, ведь двое из трех уже не работают в правительстве. Не менее важно – какие решения будут приняты теперь. И главное, по словам нардепки, – хватит ли времени исправить ситуацию к началу зимы.

"Честно говоря, жутко от осознания, что: о таких проблемах Президент говорит только сейчас; что именно из этих, без преувеличения, важнейших вопросов новый Премьер-министр не сделал свое первое публичное заявление; что исполнительная власть снова планировала, координировала, создавала штабы и центры, а результат, опять далек от того, на который все рассчитывали", — подчеркнула Южанина.

Политик отметила, что в рамках обычной подготовки (регламентных работ), конечно, коммунальные службы выполняют свою работу. И подчеркнула, что упрекать их за это было бы несправедливо.

"Но страна уже давно нуждается не в обычной подготовке к отопительному сезону. Нам были нужны кардинально другие решения, другой уровень координации и ответственности", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепов, изменится для Зеленского после уступок картонному протесту.




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Источник: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid0h16tXzJ7zAysumsxHL1cMcSYywkY47M59MRZ8QHnT4CxoKwXBszGRu5F2kVWMxCkl
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