Міністерство без міністра: чому не призначають міністра юстиції та хто з кандидатів залишився

Кречмаровская Наталия
19 листопада 2025 року Верховна Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції України. В Офісі президента кандидатом на посаду міністра юстиції називали народного депутата Дениса Маслова. Однак подейкують, що поки для призначення нового очільника міністерства в Раді немає голосів. Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, якій також пропонували очолити міністерство, повідомила, що залишається на своїй посаді в ОП. Портал “Коментарі” дізнався у народних депутатів, хто може стати наступним кандидатом на посаду.
Міністерство юстиції. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура зазначив, що крім вказаних кандидатів (Мудра та Маслов) інші прізвища не називалися.
За словами народного депутата, цього тижня кадрових призначень не буде. Можливо кадрові питання розглянуть в Раді наступного тижня, однак політик не впевнений.
Народні депутати з інших фракцій зазначили, що призначення міністра “буксує”, адже ніхто не хоче йти в Кабмін.
Народна депутатка від фракції “Європейська солідарність” Софія Федина зазначила, що рішення щодо кандидатів на посаду міністра має вирішувати коаліція, але не така, яка зараз є, а та, яка б включала позиціювання абсолютно всіх фракцій.
Політикиня не назвала жодного прізвища можливих кандидатів, пояснивши: якщо озвучить якісь прізвища, цих точно людей не будуть призначати, через те, що за ними “ЄС”.
За її словами, треба переглядати всю систему формування уряду.
Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк розповів, що вже й Маслов відмовився від посади міністра юстиції.
За словами народного депутата, Людмила Сугак непогано виконує обов'язки міністра юстиції України, тож вона також може бути кандидаткою на міністерське крісло.
