Міністерство без міністра: чому не призначають міністра юстиції та хто з кандидатів залишився

19 листопада 2025 року Верховна Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції України. В Офісі президента кандидатом на посаду міністра юстиції називали народного депутата Дениса Маслова. Однак подейкують, що поки для призначення нового очільника міністерства в Раді немає голосів. Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, якій також пропонували очолити міністерство, повідомила, що залишається на своїй посаді в ОП. Портал “Коментарі” дізнався у народних депутатів, хто може стати наступним кандидатом на посаду.

Міністерство юстиції. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура зазначив, що крім вказаних кандидатів (Мудра та Маслов) інші прізвища не називалися.

“На засіданні фракції голова фракції Давид Арахамія оголосив, що зараз вирішується питання щодо очільника комітету правової політики, оскільки Денис Маслова очолює комітет. І там відверто кажучи, опозиція блокує будь-які зміни по комітетах, тому що вони хочуть очолювати комітети. І, відповідно, зараз вирішується саме питання нового очільника комітету”, — повідомив співрозмовник порталу “Коментарі”.

За словами народного депутата, цього тижня кадрових призначень не буде. Можливо кадрові питання розглянуть в Раді наступного тижня, однак політик не впевнений.

Народні депутати з інших фракцій зазначили, що призначення міністра “буксує”, адже ніхто не хоче йти в Кабмін.

Народна депутатка від фракції “Європейська солідарність” Софія Федина зазначила, що рішення щодо кандидатів на посаду міністра має вирішувати коаліція, але не така, яка зараз є, а та, яка б включала позиціювання абсолютно всіх фракцій.

“У цьому випадку треба говорити про те, що не призначають міністра юстиції, зокрема тому, що ніхто з фахових людей туди йти не хоче, тому що там фаховість не потрібна, а потрібна толерантність до Офісу президента і служіння Зеленському”, — зауважила нардепка.

Політикиня не назвала жодного прізвища можливих кандидатів, пояснивши: якщо озвучить якісь прізвища, цих точно людей не будуть призначати, через те, що за ними “ЄС”.

За її словами, треба переглядати всю систему формування уряду.

“Допоки там сидять Міндічгейтята і сидять на своїх гарних, насиджених місцях, а прем'єрка навіть не хоче помічати своєї відповідальності в тому, що вона розплодила корупцію, то жодна адекватна людина туди не піде”, — переконана співрозмовниця порталу “Коментарі”.

Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк розповів, що вже й Маслов відмовився від посади міністра юстиції.

“Було дві кандидатури, ніхто більше не претендував. Іра (Мудра, — ред.) відмовила. Залишилася одна кандидатура (Маслов, — ред.), потім і він знявся. Поки ніхто не знає і, мені здається, ніхто цим не займається”, — повідомив політик.

За словами народного депутата, Людмила Сугак непогано виконує обов'язки міністра юстиції України, тож вона також може бути кандидаткою на міністерське крісло.

