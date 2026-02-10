Министерство без министра: почему не назначают министра юстиции и кто из кандидатов остался

Рубрики
Кречмаровская Наталия
19 ноября 2025 года Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. В Офисе президента кандидатом на должность министра юстиции называли народного депутата Дениса Маслова. Однако ходят слухи, что пока для назначения нового главы министерства в Раде нет голосов. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра, которой также предлагали возглавить министерство, сообщила, что остается на своей должности в ОП. Портал "Комментарии" узнал у народных депутатов, кто может стать следующим кандидатом на должность.
Министерство юстиции. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура отметил, что кроме указанных кандидатов (Мудра и Маслов) другие фамилии не назывались.
По словам народного депутата, на этой неделе кадровых назначений не будет. Возможно, кадровые вопросы рассмотрят в Раде на следующей неделе, однако политик не уверен.
Народные депутаты из других фракций отметили, что назначение министра "буксует", ведь никто не хочет идти в Кабмин.
Народная депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина отметила, что решение относительно кандидатов на должность министра должна решать коалиция, но не такая, какая сейчас есть, а та, которая включала бы позиционирование абсолютно всех фракций.
Политик не назвала ни одной фамилии возможных кандидатов, объяснив: если озвучит какие-то фамилии, этих точно людей не будут назначать, потому что за ними "ЕС".
По ее словам, нужно пересматривать всю систему формирования правительства.
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что уже и Маслов отказался от должности министра юстиции.
По словам народного депутата, Людмила Сугак неплохо исполняет обязанности министра юстиции Украины, поэтому она также может быть кандидатом на министерское кресло.
