Министерство без министра: почему не назначают министра юстиции и кто из кандидатов остался

19 ноября 2025 года Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. В Офисе президента кандидатом на должность министра юстиции называли народного депутата Дениса Маслова. Однако ходят слухи, что пока для назначения нового главы министерства в Раде нет голосов. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра, которой также предлагали возглавить министерство, сообщила, что остается на своей должности в ОП. Портал "Комментарии" узнал у народных депутатов, кто может стать следующим кандидатом на должность.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура отметил, что кроме указанных кандидатов (Мудра и Маслов) другие фамилии не назывались.

"На заседании фракции глава фракции Давид Арахамия объявил, что сейчас решается вопрос относительно главы комитета правовой политики, поскольку Денис Маслова возглавляет комитет. И там откровенно говоря, оппозиция блокирует любые изменения по комитетам, потому что они хотят возглавлять комитеты. И, соответственно, сейчас решается вопрос нового руководителя комитета”, — сообщил собеседник портала “Комментарии”.

По словам народного депутата, на этой неделе кадровых назначений не будет. Возможно, кадровые вопросы рассмотрят в Раде на следующей неделе, однако политик не уверен.

Народные депутаты из других фракций отметили, что назначение министра "буксует", ведь никто не хочет идти в Кабмин.

Народная депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина отметила, что решение относительно кандидатов на должность министра должна решать коалиция, но не такая, какая сейчас есть, а та, которая включала бы позиционирование абсолютно всех фракций.

"В этом случае нужно говорить о том, что не назначают министра юстиции, в том числе потому, что никто из профессиональных людей туда идти не хочет, потому что там профессиональность не нужна, а нужна толерантность к Офису президента и служение Зеленскому", — отметила нардеп.

Политик не назвала ни одной фамилии возможных кандидатов, объяснив: если озвучит какие-то фамилии, этих точно людей не будут назначать, потому что за ними "ЕС".

По ее словам, нужно пересматривать всю систему формирования правительства.

"Пока там сидят Миндичгейтята и сидят на своих красивых, насиженных местах, а премьер даже не хочет замечать своей ответственности в том, что она расплодила коррупцию, то ни один адекватный человек туда не пойдет", — убеждена собеседница портала "Комментарии".

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что уже и Маслов отказался от должности министра юстиции.

"Было две кандидатуры, никто больше не претендовал. Ира (Мудра, — ред.) отказала. Осталась одна кандидатура (Маслов, — ред.), потом и он снялся. Пока никто не знает и, мне кажется, никто этим не занимается", — сообщил политик.

По словам народного депутата, Людмила Сугак неплохо исполняет обязанности министра юстиции Украины, поэтому она также может быть кандидатом на министерское кресло.

