Мільйони українців під одним дахом: у Раді готують нове супер-міністерство

В Україні можуть створити новий центральний орган виконавчої влади, який відповідатиме за підтримку мільйонів громадян, постраждалих від повномасштабної війни. У Верховній Раді триває розробка концепції так званого Міністерства людського капіталу, яке має об'єднати державну політику щодо внутрішньо переміщених осіб, біженців та жителів прифронтових регіонів. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За його словами, профільна робоча група вже завершує підготовку детальної презентації проєкту, який наразі має робочу назву "Міністерство людського капіталу".

Передбачається, що нове відомство координуватиме підтримку чотирьох категорій громадян: переселенців, які залишилися в Україні, мешканців прифронтових територій, українських біженців за кордоном та ВПО, які тимчасово перебувають за межами країни.

Ідея полягає в тому, щоб держава отримала єдиний центр ухвалення рішень щодо соціальної адаптації, працевлаштування, повернення українців додому та забезпечення їх житлом.

Саме житлове питання вважається одним із найгостріших. За словами Ткаченка, мільйони громадян, чиї домівки залишилися на окупованих територіях або були знищені війною, не зможуть повернутися до нормального життя без ефективних державних механізмів підтримки.

У парламенті наголошують, що повернення українців після війни стане одним із ключових викликів для держави. Саме тому нове міністерство має стати не просто соціальною установою, а стратегічним центром, який відповідатиме за збереження людського потенціалу країни та відновлення демографічного ресурсу України.

