Миллионы украинцев под одной крышей: в Раде готовят новое супер-министерство

В Украине могут создать новый центральный орган исполнительной власти, отвечающий за поддержку миллионов граждан, пострадавших от полномасштабной войны. В Верховной Раде продолжается разработка концепции так называемого Министерства человеческого капитала, которое должно объединить государственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц, беженцев и жителей прифронтовых регионов. Об этом сообщил народный депутат Максим Ткаченко.

По его словам, профильная рабочая группа уже завершает подготовку детальной презентации проекта, который имеет рабочее название "Министерство человеческого капитала".

Предполагается, что новое ведомство будет координировать поддержку четырех категорий граждан: оставшихся в Украине переселенцев, жителей прифронтовых территорий, украинских беженцев за рубежом и ВПЛ, временно находящихся за пределами страны.

Идея состоит в том, чтобы государство получило единый центр принятия решений по социальной адаптации, трудоустройству, возвращению украинцев домой и обеспечению их жильем.

Именно жилищный вопрос считается одним из самых острых. По словам Ткаченко, миллионы граждан, чьи дома остались на оккупированных территориях или были уничтожены войной, не смогут вернуться в нормальную жизнь без эффективных государственных механизмов поддержки.

В парламенте отмечают, что возвращение украинцев после войны станет одним из ключевых вызовов для государства. Именно поэтому новое министерство должно стать не просто социальным учреждением, а стратегическим центром, отвечающим за сохранение человеческого потенциала страны и восстановление демографического ресурса Украины.

