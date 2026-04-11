«Ми лише користувачі»: Буданов попередив про критичну залежність України

Україна сьогодні залишається критично залежною від іноземних технологій у сфері оборонного виробництва та фактично виступає не як повноцінний розробник, а як користувач готових рішень. Про це заявив глава офісу президента Кирило Буданов під час зустрічі з представниками бізнесу.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, навіть передові українські оборонні розробки, включаючи безпілотники, базуються на зарубіжній елементній базі. Буданов наголосив, що значна частина компонентів, що використовуються у виробництві, не має українського походження, включаючи обладнання для 3D-друку та ключові технологічні вузли.

"Усі наші супероборонні технології – дрони та інше – чия елементна база? Що там українського? Ми користувачі не більше", — заявив він, фактично позначивши масштаб технологічної залежності.

Окремо глава ВП зазначив, що Україна втратила важливі компетенції у галузі систем наведення, що безпосередньо відбивається на розвитку ракетних та бронетанкових програм. За його словами, за час повномасштабної війни країна не змогла зробити жодного нового танка, а ракетне виробництво розвивається із серйозними обмеженнями.

Буданов також звернув увагу на проблему доступу до критично важливих комплектуючих. За його словами, частину необхідних деталей Україна не може купити навіть у країн-партнерів, що додатково ускладнює розвиток власного оборонного потенціалу.

"Елементну базу, певні вузли та агрегати нам просто не продають. Причому не продають наші союзники", — наголосив він.

За оцінкою голови ОП, ситуація стала наслідком тривалої втрати технологічних можливостей, які Україна мала ще близько двох десятиліть тому. Зараз відновлення цих компетенцій потребує часу, інвестицій та перегляду підходів до розвитку оборонної промисловості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кирило Буданов повідомив, що Україна підтримує контакт з Росією. Ключове питання, яке порушує Київ під час цих контактів – спроби провести обмін полоненими. Про це голова ОП оповідання в інтерв'ю "Укрінформу".



