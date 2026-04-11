«Мы лишь пользователи»: Буданов предупредил о критической зависимости Украины

Кравцев Сергей
Украина сегодня остаётся критически зависимой от иностранных технологий в сфере оборонного производства и фактически выступает не как полноценный разработчик, а как пользователь готовых решений. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время встречи с представителями бизнеса.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По его словам, даже самые передовые украинские оборонные разработки, включая беспилотники, базируются на зарубежной элементной базе. Буданов подчеркнул, что значительная часть компонентов, используемых в производстве, не имеет украинского происхождения, включая оборудование для 3D-печати и ключевые технологические узлы.
Отдельно глава ОП отметил, что Украина утратила важные компетенции в области систем наведения, что напрямую отражается на развитии ракетных и бронетанковых программ. По его словам, за время полномасштабной войны страна не смогла произвести ни одного нового танка, а ракетное производство развивается с серьёзными ограничениями.
Буданов также обратил внимание на проблему доступа к критически важным комплектующим. По его словам, часть необходимых деталей Украина не может закупить даже у стран-партнёров, что дополнительно усложняет развитие собственного оборонного потенциала.
По оценке главы ОП, ситуация стала следствием длительной утраты технологических возможностей, которые Украина имела ещё около двух десятилетий назад. Сейчас же восстановление этих компетенций требует времени, инвестиций и пересмотра подходов к развитию оборонной промышленности.
