«Мы лишь пользователи»: Буданов предупредил о критической зависимости Украины

Украина сегодня остаётся критически зависимой от иностранных технологий в сфере оборонного производства и фактически выступает не как полноценный разработчик, а как пользователь готовых решений. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время встречи с представителями бизнеса.

По его словам, даже самые передовые украинские оборонные разработки, включая беспилотники, базируются на зарубежной элементной базе. Буданов подчеркнул, что значительная часть компонентов, используемых в производстве, не имеет украинского происхождения, включая оборудование для 3D-печати и ключевые технологические узлы.

"Все наши супероборонные технологии – дроны и другое – чья элементная база? Что там украинского? Мы пользователи, не более", — заявил он, фактически обозначив масштаб технологической зависимости.

Отдельно глава ОП отметил, что Украина утратила важные компетенции в области систем наведения, что напрямую отражается на развитии ракетных и бронетанковых программ. По его словам, за время полномасштабной войны страна не смогла произвести ни одного нового танка, а ракетное производство развивается с серьёзными ограничениями.

Буданов также обратил внимание на проблему доступа к критически важным комплектующим. По его словам, часть необходимых деталей Украина не может закупить даже у стран-партнёров, что дополнительно усложняет развитие собственного оборонного потенциала.

"Элементную базу, определённые узлы и агрегаты нам просто не продают. Причём не продают наши союзники", — подчеркнул он.

По оценке главы ОП, ситуация стала следствием длительной утраты технологических возможностей, которые Украина имела ещё около двух десятилетий назад. Сейчас же восстановление этих компетенций требует времени, инвестиций и пересмотра подходов к развитию оборонной промышленности.

