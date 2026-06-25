Мер Львова Садовий погрожує судом відомому польському політику: деталі скандалу

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на звинувачення з боку польського політика Ярослава Качинського, назвавши їх неправдивими та такими, що не відповідають реальним обставинам. За словами мера, поширення недостовірної інформації може стати підставою для звернення до суду.

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Про свою позицію Садовий повідомив у соціальних мережах. Він пояснив, що Качинський заявив про його нібито участь у конференції URC2026 у Гданську, однак насправді в цей час львівський міський голова перебував у Німеччині.

Як зазначив Садовий, він працює в Дюссельдорфі, де заплановане підписання угоди про долучення міста до міжнародної мережі UNBROKEN Cities. Водночас він уточнив, що напередодні у Гданську відбувся організований Львовом захід Lviv Resilience Day. У його межах вдалося укласти шість нових міжнародних домовленостей і залучити понад 2,5 мільйона євро фінансової підтримки для міста. При цьому в офіційній програмі конференції URC2026 Садовий участі не брав.

Окремо мер прокоментував твердження про нібито борг перед польською компанією, яка мала реалізовувати проєкт будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. За його словами, договір із підрядником було припинено через невиконання ним взятих на себе зобов'язань. За фактично виконані роботи компанія отримала понад 30 мільйонів євро, тоді як за невиконану частину контракту місто коштів не перераховувало, що повністю відповідає умовам договору.

Садовий наголосив, що бездоказові звинувачення шкодять репутації, тому питання захисту честі та гідності в судовому порядку вже перебуває на порядку денному. Водночас він висловив вдячність польським партнерам, які продовжують підтримувати Львів та Україну, незважаючи на політичні суперечки та інформаційний шум.

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