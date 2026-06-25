Мэр Львова Садовый угрожает судом известному польскому политику: детали скандала

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на обвинения со стороны польского политика Ярослава Качиньского, назвав их ложными и не отвечающими реальным обстоятельствам. По словам мэра, распространение недостоверной информации может стать основанием для обращения в суд.

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О своей позиции Садовый сообщил в социальных сетях. Он пояснил, что Качиньский заявил о его якобы участии в конференции URC2026 в Гданьске, однако на самом деле в это время львовский городской голова находился в Германии.

Как отметил Садовый, он работает в Дюссельдорфе, где запланировано подписание соглашения о присоединении города к международной сети UNBROKEN Cities. В то же время он уточнил, что накануне в Гданьске состоялось организованное Львовом мероприятие Lviv Resilience Day. В его рамках удалось заключить шесть новых международных договоренностей и привлечь более 2,5 миллионов евро финансовой поддержки для города. При этом в официальной программе конференции URC2026 Садовый не участвовал.

Отдельно мэр прокомментировал утверждение о якобы долге перед польской компанией, которая должна была реализовывать проект строительства мусороперерабатывающего завода во Львове. По его словам, договор с подрядчиком был прекращен из-за невыполнения им взятых на себя обязательств. За фактически выполненные работы компания получила более 30 миллионов евро, в то время как за невыполненную часть контракта город средств не перечислял, что полностью отвечает условиям договора.

Садовый подчеркнул, что бездоказательные обвинения вредят репутации, поэтому вопрос защиты чести и достоинства в судебном порядке уже находится в повестке дня. В то же время, он выразил благодарность польским партнерам, которые продолжают поддерживать Львов и Украину, несмотря на политические споры и информационный шум.

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