Майже 100 мільйонів на авто: нардепи масово сіли в люкс, поки країна воює

Народні депутати у 2025 році витратили щонайменше 100 млн грн на оновлення власних автопарків і це на тлі війни та закликів до економії. Такі дані оприлюднили журналісти-розслідувачі, проаналізувавши електронні декларації парламентарів.

Автомобілі нардепів. Фото: з відкритих джерел

Серед найбільш показових прикладів – очільник групи "Довіра" Олег Кулініч, який користується Mercedes-Benz V300D 2025 року вартістю понад 5,4 млн грн. Його колега Олександр Сухов задекларував BMW X5 за більш ніж 4,7 млн грн – сума перевищує річний дохід родини.

Борис Приходько додав до автопарку одразу два авто – Lexus LX 600 та Porsche Panamera, тоді як Сергій Лабазюк і Петро Юрчишин обрали Range Rover приблизно по 8 млн грн кожен.

У декларації Володимира Гевка з’явився Audi Q8, а Юрій Кісєль вказав одразу два Lexus. Не відстає і Вадим Столар – у його родині з’явився Mercedes G-класу за 8,8 млн грн і ще кілька авто.

Також серед власників дорогих машин – Валерій Дубіль (Audi Q7), Сергій Тарута (електричний BMW i7), а також інші парламентарі, включно з Владиславом Поляком, Іваном Чайківським, Сергієм Магерою, Ігорем Кісельовим та Олегом Мейдичем.

На цьому фоні окрему увагу викликає рівень благодійних внесків цих політиків у 2025 році. За даними з відкритих декларацій та озвучених у відео оцінок, у більшості випадків ці суми є неспівмірними з витратами на люксові авто – часто йдеться про сотні тисяч або кілька мільйонів гривень, що виглядає скромно на тлі багатомільйонних покупок.

Журналісти наголошують: така диспропорція піднімає питання не лише про пріоритети, а й про суспільну відповідальність політиків у час війни. Водночас розслідування вже викликало хвилю критики та може мати політичні наслідки, адже тема "елітних автопарків" дедалі більше дратує українське суспільство.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Смілянський проти прозорості декларацій чиновників: чи справді є загроза під час війни.



