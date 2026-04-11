Почти 100 миллионов на авто: нардепы массово сели в люкс, пока страна воюет

Народные депутаты в 2025 году потратили минимум 100 млн грн на обновление собственных автопарков и это на фоне войны и призывов к экономии. Такие данные обнародовали журналисты-расследователи, проанализировав электронные декларации парламентариев.

Среди наиболее показательных примеров – руководитель группы "Доверие" Олег Кулинич, пользующийся Mercedes-Benz V300D 2025 стоимостью более 5,4 млн грн. Его коллега Александр Сухов задекларировал BMW X5 за более 4,7 млн грн – сумма превышает годовой доход семьи.

Борис Приходько добавил в автопарк сразу два автомобиля – Lexus LX 600 и Porsche Panamera, тогда как Сергей Лабазюк и Петр Юрчишин выбрали Range Rover примерно по 8 млн грн каждый.

В декларации Владимира Гевко появился Audi Q8, а Юрий Кисель указал сразу два Lexus. Не отстает и Вадим Столар – в его семье появился Mercedes G-класса за 8,8 млн. грн. и еще несколько авто.

Также среди владельцев дорогих машин – Валерий Дубиль (Audi Q7), Сергей Тарута (электрический BMW i7), а также другие парламентарии, включая Владислава Поляка, Ивана Чайковского, Сергея Магеру, Игоря Киселева и Олега Мейдича.

На этом фоне особое внимание уделяет уровень благотворительных взносов этих политиков в 2025 году. По данным из открытых деклараций и озвученных в видео оценок, в большинстве случаев эти суммы несоразмерны с затратами на люксовые авто – часто речь идет о сотнях тысяч или нескольких миллионах гривен, что выглядит скромно на фоне многомиллионных покупок.

Журналисты отмечают: такая диспропорция поднимает вопрос не только о приоритетах, но и об общественной ответственности политиков во время войны. В то же время, расследование уже вызвало волну критики и может иметь политические последствия, ведь тема "элитных автопарков" все больше раздражает украинское общество.

