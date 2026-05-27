Масштаби “схематозу” в ТЦК шокують: нардепи звернулися до Зеленського

Кречмаровская Наталия
У понеділок, 25 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із народними депутатами фракції “Слуга народу”. Однак потрапити на зустріч та донести свою позицію з гострих проблем до президента змогли не всі парламентарі.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що не зміг потрапити на зустріч з технічних причин. Політик розповів, що хотів донести до Зеленського масштаби проблеми з мобілізацією.
За його словами, відбувається знущання одних українців над іншими українцями, які прикриті так званою мобілізаційною роботою, заходами оповіщення. Тобто, пояснив політик, особи в формі, українці, знущаються з цивільних українців. Це неприпустимо, підкреслив він.
Політик підкреслив: хотів донести до Зеленського, що “ці ганебні дії осіб у формі, насправді виганяють частину українців з України, не дають можливість тим чоловікам, які опинилися за кордоном, повернутися в Україну і брати участь в справі оборони роботи на економіку”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Разумкова, ТЦК перекривають дороги незаконно, якщо в них немає відповідного рішення місцевої влади. У більшості випадків, зауважив політик, цих документів немає.
Серед інших порушень він вказав, що не кожен представник ТЦК забезпечений бодікамерами.