Масштабы "схематоза" в ТЦК шокируют: нардепы обратились к Зеленскому
Масштабы "схематоза" в ТЦК шокируют: нардепы обратились к Зеленскому

Народный депутат Мазурашу рассказал о масштабах "схематоза" в ТЦК

27 мая 2026, 19:09
Кречмаровская Наталия

В понедельник, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Однако попасть на встречу и донести свою позицию по острым проблемам до президента смогли не все парламентарии.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что не смог попасть на встречу по техническим причинам. Политик рассказал, что хотел донести до Зеленского масштабы проблемы с мобилизацией.

По его словам, происходит издевательство одних украинцев над другими украинцами, которые прикрыты так называемой мобилизационной работой, мерами оповещения. То есть, объяснил политик, лица в форме, украинцы, издеваются над гражданскими украинцами. Это недопустимо, подчеркнул он.

"Я хотел просто донести ему (Зеленскому, — ред.), что это критически и что это основа для огромного схематоза, который по моим скромным очень подсчетам — примерно миллион в сутки в твердой валюте. Народный депутат Дмитрий Разумков называл в несколько раз большие суммы. Я думаю, что это реалистично", — отметил нардеп.

Политик подчеркнул: хотел донести до Зеленского, что "эти позорные действия лиц в форме, действительно выгоняют часть украинцев из Украины, не дают возможность тем мужчинам, которые оказались за границей, вернуться в Украину и участвовать в деле обороны работы на экономику".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Разумкова, ТЦК перекрывают дороги незаконно, если у них нет соответствующего решения местных властей. В большинстве случаев, заметил политик, этих документов нет.

Среди других нарушений он указал, что не каждый представитель ТЦК снабжен бодикамерами.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q6GEwnwg_8g
