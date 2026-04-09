Марнотратство влади вражає: на чому пропонують економити в Раді

Україна накопичила великі борги, до того ж посадовців заявляють про “діру” у бюджеті та підвищують податки. У Раді переконані, що влада має скорочувати витрати.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що держава в колосальних боргах, а у влади продовжується свято марнотратства за рахунок людей. За його словами, від законопроєкту про податок на онлайн-платформи влада очікує близько 14 млрд грн надходжень. Політик пояснив, що утримання Кабінету міністрів коштує бюджету 13,5 млрд гривень на рік. Тобто фактично стільки ж, скільки зараз хочуть зібрати новими податками з людей, наголосив він.

Нардеп зазначив, що було подано альтернативний законопроєкт, яким пропонувалося застосувати його лише до тієї частини бізнесу, яка дійсно готова сплачувати ці податки. Разумков повідомив, що були цифрові платформи, які публічно заявляли про свою готовність працювати за новими правилами.

“Але не можна обілечувати кожного українця, який не від гарного життя продає свої речі через інтернет-сервіси, щоб просто вижити! І тут виникає логічне питання до уряду: можливо, варто почати економію із себе, а не з людей? Окрім утримання Кабміну за 13,5 млрд грн на рік і підвищення зарплат міністрам, уряд додатково виділив ще мільярд гривень на створення груп при міністерствах. Запустили президентську програму “Тисячовесна” – відеоконтент за 4 млрд грн бюджетних коштів. І це — додатково до вже виділених 5,5 мільярда гривень на телемарафон і так звані “стратегічні комунікації”! На це гроші є, як і на “Вовині тисячі”, “Єбачки” та інші кешбеки”, — наголосив політик.

За його словами, на тлі великих витрат влада продовжує нарощувати колосальні борги. У найближчі три роки Україна буде віддавати на погашення боргів і відсотків близько 10% ВВП країни, пояснив політик. Це, за його словами, трильйони гривень щороку. І віддавати їх буде не влада, а українці, яких сьогодні знову затискають податками, підкреслив нардеп.

“Складається враження, що українців просто заганяють у кабалу — податками, боргами та постійним тиском! Щоб вони втомилися, опустили руки та поїхали шукати життя за кордоном. Бо тоді стане значно менше тих, хто ставить незручні запитання владі та говорить правду!”, — підсумував політик.

