Марнотратство влади вражає: на чому пропонують економити в Раді

Кречмаровская Наталия
Україна накопичила великі борги, до того ж посадовців заявляють про “діру” у бюджеті та підвищують податки. У Раді переконані, що влада має скорочувати витрати.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що держава в колосальних боргах, а у влади продовжується свято марнотратства за рахунок людей. За його словами, від законопроєкту про податок на онлайн-платформи влада очікує близько 14 млрд грн надходжень. Політик пояснив, що утримання Кабінету міністрів коштує бюджету 13,5 млрд гривень на рік. Тобто фактично стільки ж, скільки зараз хочуть зібрати новими податками з людей, наголосив він.
Нардеп зазначив, що було подано альтернативний законопроєкт, яким пропонувалося застосувати його лише до тієї частини бізнесу, яка дійсно готова сплачувати ці податки. Разумков повідомив, що були цифрові платформи, які публічно заявляли про свою готовність працювати за новими правилами.
За його словами, на тлі великих витрат влада продовжує нарощувати колосальні борги. У найближчі три роки Україна буде віддавати на погашення боргів і відсотків близько 10% ВВП країни, пояснив політик. Це, за його словами, трильйони гривень щороку. І віддавати їх буде не влада, а українці, яких сьогодні знову затискають податками, підкреслив нардеп.
