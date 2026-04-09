logo

BTC/USD

71153

ETH/USD

2180.2

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

2026 Расточительность власти впечатляет: на чем предлагают экономить в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Расточительность власти впечатляет: на чем предлагают экономить в Раде

Народный депутат Разумков раскритиковал расточительность власти и призывает уменьшить расходы

9 апреля 2026, 14:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина накопила большие долги, к тому же чиновники заявляют о "дыре" в бюджете и повышают налоги. В Раде убеждены, что власти должны сокращать расходы.

Расточительность власти впечатляет: на чем предлагают экономить в Раде

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что государство в колоссальных долгах, а у власти продолжается праздник расточительности за счет людей. По его словам, от законопроекта о налоге на онлайн-платформы власти ожидают около 14 млрд грн поступлений. Политик пояснил, что содержание Кабинета министров обходится бюджету в 13,5 млрд гривен в год. То есть фактически столько, сколько сейчас хотят собрать новыми налогами с людей, подчеркнул он.

Нардеп отметил, что был представлен альтернативный законопроект, которым предлагалось применить его только к той части бизнеса, которая действительно готова платить эти налоги. Разумков сообщил, что были цифровые платформы, публично заявлявшие о своей готовности работать по новым правилам.

"Но нельзя обелечивать каждого украинца, который не от хорошей жизни продает свои вещи через интернет-сервисы, чтобы просто выжить! И тут возникает логичный вопрос к правительству: возможно, стоит начать экономию с себя, а не с людей? Кроме содержания Кабмина за 13,5 млрд грн в год и повышения зарплат министрам правительство дополнительно выделило еще миллиард гривен на создание групп при министерствах. Запустили президентскую программу "Тысячевесна" — видеоконтент за 4 млрд грн бюджетных средств. И это – дополнительно к уже выделенным 5,5 миллиардам гривен на телемарафон и так называемые “стратегические коммуникации”! На это деньги есть, как и на "Вовины тысячи", "Ебачки" и другие кэшбеки", — подчеркнул политик.

По его словам, на фоне больших расходов власти продолжают наращивать колоссальные долги. В ближайшие три года Украина будет отдавать на погашение долгов и процентов около 10% ВВП страны, объяснил политик. Это, по его словам, триллионы гривен ежегодно. И отдавать их будет не власть, а украинцы, которых снова зажимают налогами, подчеркнул нардеп.

"Создается впечатление, что украинцев просто загоняют в кабалу — налогами, долгами и постоянным давлением! Чтобы они устали, опустили руки и поехали искать жизнь за границей. Ведь тогда станет значительно меньше тех, кто задает неудобные вопросы власти и говорит правду!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцам готовят драконовские штрафы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4763
Теги:

Новости

Все новости