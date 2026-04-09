Расточительность власти впечатляет: на чем предлагают экономить в Раде

Кречмаровская Наталия
Украина накопила большие долги, к тому же чиновники заявляют о "дыре" в бюджете и повышают налоги. В Раде убеждены, что власти должны сокращать расходы.
Верховная Рада.
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что государство в колоссальных долгах, а у власти продолжается праздник расточительности за счет людей. По его словам, от законопроекта о налоге на онлайн-платформы власти ожидают около 14 млрд грн поступлений. Политик пояснил, что содержание Кабинета министров обходится бюджету в 13,5 млрд гривен в год. То есть фактически столько, сколько сейчас хотят собрать новыми налогами с людей, подчеркнул он.
Нардеп отметил, что был представлен альтернативный законопроект, которым предлагалось применить его только к той части бизнеса, которая действительно готова платить эти налоги. Разумков сообщил, что были цифровые платформы, публично заявлявшие о своей готовности работать по новым правилам.
По его словам, на фоне больших расходов власти продолжают наращивать колоссальные долги. В ближайшие три года Украина будет отдавать на погашение долгов и процентов около 10% ВВП страны, объяснил политик. Это, по его словам, триллионы гривен ежегодно. И отдавать их будет не власть, а украинцы, которых снова зажимают налогами, подчеркнул нардеп.
