Расточительность власти впечатляет: на чем предлагают экономить в Раде

Украина накопила большие долги, к тому же чиновники заявляют о "дыре" в бюджете и повышают налоги. В Раде убеждены, что власти должны сокращать расходы.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что государство в колоссальных долгах, а у власти продолжается праздник расточительности за счет людей. По его словам, от законопроекта о налоге на онлайн-платформы власти ожидают около 14 млрд грн поступлений. Политик пояснил, что содержание Кабинета министров обходится бюджету в 13,5 млрд гривен в год. То есть фактически столько, сколько сейчас хотят собрать новыми налогами с людей, подчеркнул он.

Нардеп отметил, что был представлен альтернативный законопроект, которым предлагалось применить его только к той части бизнеса, которая действительно готова платить эти налоги. Разумков сообщил, что были цифровые платформы, публично заявлявшие о своей готовности работать по новым правилам.

"Но нельзя обелечивать каждого украинца, который не от хорошей жизни продает свои вещи через интернет-сервисы, чтобы просто выжить! И тут возникает логичный вопрос к правительству: возможно, стоит начать экономию с себя, а не с людей? Кроме содержания Кабмина за 13,5 млрд грн в год и повышения зарплат министрам правительство дополнительно выделило еще миллиард гривен на создание групп при министерствах. Запустили президентскую программу "Тысячевесна" — видеоконтент за 4 млрд грн бюджетных средств. И это – дополнительно к уже выделенным 5,5 миллиардам гривен на телемарафон и так называемые “стратегические коммуникации”! На это деньги есть, как и на "Вовины тысячи", "Ебачки" и другие кэшбеки", — подчеркнул политик.

По его словам, на фоне больших расходов власти продолжают наращивать колоссальные долги. В ближайшие три года Украина будет отдавать на погашение долгов и процентов около 10% ВВП страны, объяснил политик. Это, по его словам, триллионы гривен ежегодно. И отдавать их будет не власть, а украинцы, которых снова зажимают налогами, подчеркнул нардеп.

"Создается впечатление, что украинцев просто загоняют в кабалу — налогами, долгами и постоянным давлением! Чтобы они устали, опустили руки и поехали искать жизнь за границей. Ведь тогда станет значительно меньше тех, кто задает неудобные вопросы власти и говорит правду!", — подытожил политик.

