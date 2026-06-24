“Магічні рупори Банкової”: в Раді хочуть вивести “на чисту воду” відьму Тиху та мага Веліара

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Магічні теми у вищому керівництві української влади були певний час актуальними. Особливо, якщо згадати ймовірні консультації Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу президента з астрологинею.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів про розслідування щодо двох відомих “рупорів” Банкової – “відьму” Марію Тиху та мага Веліара. Вони ж Марія Арефʼєва та Богдан Оріщенко, уточнив він.
За словами народного депутата, поки українці беруть кредити на їх “послуги”, “маги” заробляють мільйони. Тільки от офіційні доходи не збігаються з озвученими заробітками, підкреслив нардеп.
Парламентар розповів про реальні історії людей, які зверталися до Тихої та Веліара.
За його словами, таких випадків багато, але результат один — після отримання грошей “відьма”, кажуть, переставала виходити на звʼязок.
Веліар, як зазначив народний депутат, теж не відстає. За зцілення важкохворої дитини він, за свідченнями, взяв приблизно 1100 євро, а коли це не допомогло – запропонував повторний обряд, розповів Железняк.
За його словами, Марія Тиха любить розповідати про свої успіхи: дорогі пластичні операції, шуби та купу клієнтів з цінниками нібито по 2000 доларів за обряд. Тиха стверджує, що в місяць заробляє близько 30 тисяч доларів.
Але офіційні доходи її ФОПа, за даними нардепа, показують скромніші суми:
2023 рік — 738 тис. грн
2024 рік — 5,8 млн грн
2025 рік — 7,36 млн грн
Маг Веліар, як розповів нардеп, розповідає ще цікавіші історії. В інтерв’ю він говорить про доходи на рівні 50-100 тисяч доларів на місяць, люксовий шопінг та клієнтів з влади.
Офіційні цифри його наступні:
2023 рік – 4,4 млн грн
2024 рік – 5,7 млн грн
2025 рік – 9 млн грн.
За його словами, наявні дані можуть потягнути на кримінальні статті про шахрайство і ухилення від сплати податків.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про шанс, який втрачає Зеленський.