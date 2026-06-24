“Магічні рупори Банкової”: в Раді хочуть вивести “на чисту воду” відьму Тиху та мага Веліара

Магічні теми у вищому керівництві української влади були певний час актуальними. Особливо, якщо згадати ймовірні консультації Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу президента з астрологинею.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про розслідування щодо двох відомих “рупорів” Банкової – “відьму” Марію Тиху та мага Веліара. Вони ж Марія Арефʼєва та Богдан Оріщенко, уточнив він.

“Ви їх вже знаєте як “зірок” політичної езотерики за “тємніками” Банкової. Але схоже, що “магія” перетворилася ще й на ймовірно шахрайський спосіб заробляти мільйони на проблемах звичайних людей. У переписках десятків ошуканих клієнтів — чеки на тисячі доларів за “зняття проклять”, заробіток на родичах безвісти зниклих, “лікування” дітей обрядами”, — зазначив політик.

За словами народного депутата, поки українці беруть кредити на їх “послуги”, “маги” заробляють мільйони. Тільки от офіційні доходи не збігаються з озвученими заробітками, підкреслив нардеп.

Парламентар розповів про реальні історії людей, які зверталися до Тихої та Веліара.

“Одна з клієнток Тихої стверджує, що взяла кредит на 160 тисяч гривень на “родову чистку”. Інша каже, що передала близько 4 тис. доларів готівкою. Ще одна — про обіцянки знайти безвісти зниклого за 12 тис. грн”, — зауважив нардеп.

За його словами, таких випадків багато, але результат один — після отримання грошей “відьма”, кажуть, переставала виходити на звʼязок.

Веліар, як зазначив народний депутат, теж не відстає. За зцілення важкохворої дитини він, за свідченнями, взяв приблизно 1100 євро, а коли це не допомогло – запропонував повторний обряд, розповів Железняк.

“Не всі історії увійшли у розслідування, але всі будуть в заяві до Нацполу. Бо ніхто не має права будувати бізнес на горі людей, прикриваючись звʼязками в СБУ чи ОП”, — підкреслив політик.

За його словами, Марія Тиха любить розповідати про свої успіхи: дорогі пластичні операції, шуби та купу клієнтів з цінниками нібито по 2000 доларів за обряд. Тиха стверджує, що в місяць заробляє близько 30 тисяч доларів.

Але офіційні доходи її ФОПа, за даними нардепа, показують скромніші суми:

2023 рік — 738 тис. грн

2024 рік — 5,8 млн грн

2025 рік — 7,36 млн грн

“Тож офіційно держава бачить приблизно вдвічі менші суми. І це або якесь чаклунство, або ймовірні платежі на карту та готівкою, про які свідчать клієнти Тихої”, — зауважив політик.

Маг Веліар, як розповів нардеп, розповідає ще цікавіші історії. В інтерв’ю він говорить про доходи на рівні 50-100 тисяч доларів на місяць, люксовий шопінг та клієнтів з влади.

Офіційні цифри його наступні:

2023 рік – 4,4 млн грн

2024 рік – 5,7 млн грн

2025 рік – 9 млн грн.

“Навіть якщо брати нижню межу озвучених ним заробітків, офіційні показники виглядають значно меншими. Чому не сходиться математика, вже питання не до таро, а до БЕБ”, — підкреслив політик.

За його словами, наявні дані можуть потягнути на кримінальні статті про шахрайство і ухилення від сплати податків.

“Саме тому ми передаємо всі наявні матеріали до Національної поліції та Бюро економічної безпеки. У правоохоронців є всі можливості перевірити факти та надати їм правову оцінку. Бо коли мова йде про ймовірні мільйони, зароблені на людському горі, закінчується магія і починається юридична відповідальність”, — переконаний народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про шанс, який втрачає Зеленський.