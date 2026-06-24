"Магические рупоры Банковой": в Раде хотят вывести "на чистую воду" ведьму Тихую и мага Велиара

Магические темы в высшем руководстве украинской власти были какое-то время актуальны. Особенно если вспомнить вероятные консультации Андрея Ермака в должности руководителя Офиса президента с астрологом.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о расследовании относительно двух известных "рупоров" Банковой — "ведьму" Марию Тихую и мага Велиара. Они же Мария Арефьева и Богдан Орищенко, уточнил он.

"Вы их уже знаете как "звезд" политической эзотерики по "темникам" Банковой. Но похоже, что "магия" превратилась еще и вероятно мошенническим способом зарабатывать миллионы на проблемах обычных людей. В переписках десятков обманутых клиентов — чеки на тысячи долларов за "снятие проклятий", заработок на родственниках без вести пропавших, "лечение" детей обрядами", — отметил политик.

По словам народного депутата, пока украинцы берут кредиты на их "услуги", "маги" зарабатывают миллионы. Только вот официальные доходы не совпадают с озвученными заработками, подчеркнул нардеп.

Парламентарий рассказал о реальных историях людей, которые обращались к Тихой и Велиару.

"Одна из клиенток Тихой утверждает, что взяла кредит на 160 тысяч гривен на "родовую чистку". Другая говорит, что передала около 4 тыс. долларов наличными. Еще одна — об обещаниях найти без вести пропавшего за 12 тыс. грн", — отметил нардеп.

По его словам, таких случаев много, но результат один – после получения денег "ведьма", говорят, переставала выходить на связь.

Велиар, как отметил народный депутат, тоже не отстает. За лечение тяжелобольного ребенка он, по свидетельству, взял примерно 1100 евро, а когда это не помогло — предложил повторный обряд, рассказал Железняк.

"Не все истории вошли в расследование, но все будут в заявлении в Нацпол. Поскольку никто не имеет права строить бизнес на горе людей, прикрываясь связями в СБУ или ОП", — подчеркнул политик.

По его словам, Мария Тиха любит рассказывать о своих успехах: дорогие пластические операции, шубы и кучу клиентов с ценниками якобы по 2000 долларов за обряд. Тиха утверждает, что в месяц зарабатывает около 30 тысяч долларов.

Но официальные доходы ее ФЛП, по данным нардепа, показывают более скромные суммы:

2023 год – 738 тыс. грн

2024 год – 5,8 млн грн

2025 год – 7,36 млн грн

"Поэтому официально государство видит примерно вдвое меньшие суммы. И это либо какое-то колдовство, либо вероятные платежи на карту и наличные деньги, о которых свидетельствуют клиенты Тихой", — отметил политик.

Маг Велиар, как сообщил нардеп, рассказывает еще более интересные истории. В интервью он говорит о доходах на уровне 50-100 тысяч долларов в месяц, люксовом шопинге и клиентах с власти.

Официальные цифры его следующие:

2023 год – 4,4 млн грн

2024 год – 5,7 млн грн

2025 год – 9 млн грн.

"Даже если брать нижний предел озвученных им заработков, официальные показатели выглядят значительно меньше. Почему не сходится математика, уже вопрос не к таро, а к БЭБ", — подчеркнул политик.

По его словам, имеющиеся данные могут потянуть на уголовные статьи о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

"Именно поэтому мы передаем все имеющиеся материалы в Национальную полицию и Бюро экономической безопасности. У правоохранителей есть все возможности проверить факты и дать им правовую оценку. Ведь когда речь идет о возможных миллионах, заработанных на человеческом горе, заканчивается магия и начинается юридическая ответственность", — убежден народный депутат.

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