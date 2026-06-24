"Магические рупоры Банковой": в Раде хотят вывести "на чистую воду" ведьму Тихую и мага Велиара

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Кречмаровская Наталия
Магические темы в высшем руководстве украинской власти были какое-то время актуальны. Особенно если вспомнить вероятные консультации Андрея Ермака в должности руководителя Офиса президента с астрологом.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о расследовании относительно двух известных "рупоров" Банковой — "ведьму" Марию Тихую и мага Велиара. Они же Мария Арефьева и Богдан Орищенко, уточнил он.
По словам народного депутата, пока украинцы берут кредиты на их "услуги", "маги" зарабатывают миллионы. Только вот официальные доходы не совпадают с озвученными заработками, подчеркнул нардеп.
Парламентарий рассказал о реальных историях людей, которые обращались к Тихой и Велиару.
По его словам, таких случаев много, но результат один – после получения денег "ведьма", говорят, переставала выходить на связь.
Велиар, как отметил народный депутат, тоже не отстает. За лечение тяжелобольного ребенка он, по свидетельству, взял примерно 1100 евро, а когда это не помогло — предложил повторный обряд, рассказал Железняк.
По его словам, Мария Тиха любит рассказывать о своих успехах: дорогие пластические операции, шубы и кучу клиентов с ценниками якобы по 2000 долларов за обряд. Тиха утверждает, что в месяц зарабатывает около 30 тысяч долларов.
Но официальные доходы ее ФЛП, по данным нардепа, показывают более скромные суммы:
2023 год – 738 тыс. грн
2024 год – 5,8 млн грн
2025 год – 7,36 млн грн
Маг Велиар, как сообщил нардеп, рассказывает еще более интересные истории. В интервью он говорит о доходах на уровне 50-100 тысяч долларов в месяц, люксовом шопинге и клиентах с власти.
Официальные цифры его следующие:
2023 год – 4,4 млн грн
2024 год – 5,7 млн грн
2025 год – 9 млн грн.
По его словам, имеющиеся данные могут потянуть на уголовные статьи о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о шансе, который теряет Зеленский.