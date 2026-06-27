Маєток за мільйон доларів без декларації: журналісти знайшли елітний будинок одного зі «слуг»

Народний депутат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник, ймовірно, користується елітним приватним будинком вартістю близько одного мільйона доларів, який відсутній у його декларації. Про це йдеться у новому розслідуванні BIHUS Info.

В'ячеслав Медяник. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, маєток розташований у престижному закритому котеджному містечку "Хутір Ясний" у селі Ходосівка під Києвом. Комплекс оточений лісом, має власне озеро та належить до найдорожчих житлових локацій поблизу столиці.

Формально родина депутата володіє квартирою у цьому ж котеджному містечку, яка оформлена на доньку Медяника. Однак журналісти зафіксували, що автомобіль, яким користується сім'я парламентаря, регулярно виїжджає не з паркінгу багатоквартирного будинку, а з гаража окремого приватного маєтку.

Під час спілкування з журналістами В'ячеслав Медяник прокоментував ситуацію та пояснив, чому його родину бачили саме біля цього будинку. Водночас автори розслідування також встановили, кому офіційно належить елітна нерухомість, якою, за їхніми даними, фактично користується сім'я народного депутата.

У BIHUS Info наголошують, що самого будинку у декларації парламентаря немає, що викликає питання щодо повноти відомостей про майно, яким користується родина народного обранця.

Розслідувачі оприлюднили фото- та відеодокази, які, на їхню думку, підтверджують зв'язок сім'ї депутата із заміським маєтком. Водночас остаточну оцінку можливим порушенням антикорупційного законодавства мають надати компетентні державні органи.

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