Имение за миллион долларов без декларации: журналисты нашли элитный дом одного из «слуг»

Народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник, вероятно, пользуется элитным частным домом стоимостью около одного миллиона долларов, отсутствующего в его декларации. Об этом говорится в новом расследовании BIHUS Info.

Вячеслав Медяник. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, имение расположено в престижном закрытом коттеджном городке "Хутор Ясный" в селе Ходосовка под Киевом. Комплекс окружен лесом, имеет собственное озеро и относится к самым дорогим жилым локациям вблизи столицы.

Формально семья депутата владеет квартирой в этом же коттеджном городке, которая оформлена на дочь Медяника. Однако журналисты зафиксировали, что автомобиль, которым пользуется семья парламентария, регулярно выезжает не из паркинга многоквартирного дома, а из гаража отдельного частного имения.

Во время общения с журналистами Вячеслав Медяник прокомментировал ситуацию и объяснил, почему его семью видели у этого дома. В то же время, авторы расследования также установили, кому официально принадлежит элитная недвижимость, которой, по их данным, фактически пользуется семья народного депутата.

В BIHUS Info отмечают, что самого дома в декларации парламентария нет, что вызывает вопрос о полноте сведений об имуществе, которым пользуется семья народного избранника.

Расследователи обнародовали фото- и видеодоказательства, по их мнению, подтверждающие связь семьи депутата с загородным поместьем. В то же время, окончательную оценку возможным нарушениям антикоррупционного законодательства должны предоставить компетентные государственные органы.

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