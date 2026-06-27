logo

BTC/USD

60317

ETH/USD

1583.5

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Имение за миллион долларов без декларации: журналисты нашли элитный дом одного из «слуг»
commentss НОВОСТИ Все новости

Имение за миллион долларов без декларации: журналисты нашли элитный дом одного из «слуг»

Журналисты зафиксировали, как автомобиль семьи Вячеслава Медяника выезжает с территории роскошного поместья, хотя в декларации депутата этого дома нет

27 июня 2026, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник, вероятно, пользуется элитным частным домом стоимостью около одного миллиона долларов, отсутствующего в его декларации. Об этом говорится в новом расследовании BIHUS Info.

Имение за миллион долларов без декларации: журналисты нашли элитный дом одного из «слуг»

Вячеслав Медяник. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, имение расположено в престижном закрытом коттеджном городке "Хутор Ясный" в селе Ходосовка под Киевом. Комплекс окружен лесом, имеет собственное озеро и относится к самым дорогим жилым локациям вблизи столицы.

Формально семья депутата владеет квартирой в этом же коттеджном городке, которая оформлена на дочь Медяника. Однако журналисты зафиксировали, что автомобиль, которым пользуется семья парламентария, регулярно выезжает не из паркинга многоквартирного дома, а из гаража отдельного частного имения.

Во время общения с журналистами Вячеслав Медяник прокомментировал ситуацию и объяснил, почему его семью видели у этого дома. В то же время, авторы расследования также установили, кому официально принадлежит элитная недвижимость, которой, по их данным, фактически пользуется семья народного депутата.

В BIHUS Info отмечают, что самого дома в декларации парламентария нет, что вызывает вопрос о полноте сведений об имуществе, которым пользуется семья народного избранника.

Расследователи обнародовали фото- и видеодоказательства, по их мнению, подтверждающие связь семьи депутата с загородным поместьем. В то же время, окончательную оценку возможным нарушениям антикоррупционного законодательства должны предоставить компетентные государственные органы.

Читайте на портале "Комментарии" — скандал в Раде: в оппозиции "набросились" на "Слуг народа".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qoutwE1F378
Теги:

Новости

Все новости