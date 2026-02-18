Має важливу умову: Зеленський змінив думку про другий термін на посаді

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість своєї участі у нових президентських виборах, якщо вони проходитимуть одночасно з референдумом щодо мирної угоди під час режиму припинення вогню.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Про можливі сценарії він розповів в інтерв’ю американському виданню Axios у вівторок, 17 лютого.

У розмові з журналістами Зеленський припустив, що вибори можуть відбутися в умовах "крихкого припинення вогню". За такого розвитку подій він не виключає своєї участі як кандидата.

"Це залежатиме від людей. Побачимо, чого вони хочуть", — зазначив президент.

Видання повідомляє, що остаточних рішень наразі немає, однак розглядається варіант проведення президентських виборів одночасно із загальнонаціональним референдумом, на якому громадяни України мали б підтримати або відхилити умови мирної угоди.

Втім, організація такого голосування стикається з суттєвими перешкодами з боку Росія. За словами Зеленського, наразі Москва погоджується лише на одноденне припинення вогню, щоб Україна могла провести волевиявлення.

Український лідер назвав таку позицію "абсурдною" і припустив, що вона може свідчити про неготовність Росії до справжнього миру. На його думку, для повноцінної підготовки та проведення загальнонаціонального голосування необхідно щонайменше 60 днів тиші, а не один день.

