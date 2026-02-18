Має важливу умову: Зеленський змінив думку про другий термін на посаді

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент України Володимир Зеленський допустив можливість своєї участі у нових президентських виборах, якщо вони проходитимуть одночасно з референдумом щодо мирної угоди під час режиму припинення вогню.
Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)
Про можливі сценарії він розповів в інтерв’ю американському виданню Axios у вівторок, 17 лютого.
У розмові з журналістами Зеленський припустив, що вибори можуть відбутися в умовах "крихкого припинення вогню". За такого розвитку подій він не виключає своєї участі як кандидата.
Видання повідомляє, що остаточних рішень наразі немає, однак розглядається варіант проведення президентських виборів одночасно із загальнонаціональним референдумом, на якому громадяни України мали б підтримати або відхилити умови мирної угоди.
Втім, організація такого голосування стикається з суттєвими перешкодами з боку Росія. За словами Зеленського, наразі Москва погоджується лише на одноденне припинення вогню, щоб Україна могла провести волевиявлення.
Український лідер назвав таку позицію "абсурдною" і припустив, що вона може свідчити про неготовність Росії до справжнього миру. На його думку, для повноцінної підготовки та проведення загальнонаціонального голосування необхідно щонайменше 60 днів тиші, а не один день.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Раді наростає невдоволення рішеннями влади. Не забувають народні депутати і про корупційний скандал в енергетичній сфері. Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у “Зеленського і Ко щось дуже почало підгорати від того, що наголосила на потребі відновлення суб'єктності парламенту, і закликала громадян України вимагати від своїх депутатів робити те, що ПОТРІБНО для ДЕРЖАВИ, а не для зеленого кодла”. Для “Слуг”, за її словами, це майже державний переворот. Скоро такими темпами заклик до “Слуг” ходити на роботу також буде вважатися державним переворотом, припустила вона.