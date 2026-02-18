Имеет важное условие: Зеленский изменил мнение о втором сроке в должности

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность своего участия в новых президентских выборах, если они будут проходить одновременно с референдумом мирного соглашения во время режима прекращения огня.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

О возможных сценариях он рассказал в интервью американскому изданию Axios во вторник, 17 февраля.

В разговоре с журналистами Зеленский предположил, что выборы могут пройти в условиях "хрупкого прекращения огня". В таком развитии событий он не исключает своего участия как кандидата.

"Это будет зависеть от людей. Увидим, чего они хотят", – отметил президент.

Издание сообщает, что окончательных решений пока нет, однако рассматривается вариант проведения президентских выборов одновременно с общенациональным референдумом, на котором граждане Украины должны поддержать или отклонить условия мирного соглашения.

Впрочем, организация такого голосования сталкивается с существенными препятствиями со стороны России . По словам Зеленского, в настоящее время Москва соглашается только на однодневное прекращение огня, чтобы Украина могла произвести волеизъявление.

Украинский лидер назвал такую позицию "абсурдной" и предположил, что она может свидетельствовать о неготовности России к настоящему миру. По его мнению, для полноценной подготовки и проведения общенационального голосования необходимо не менее 60 дней тишины, а не один день.

