Имеет важное условие: Зеленский изменил мнение о втором сроке в должности
НОВОСТИ

Имеет важное условие: Зеленский изменил мнение о втором сроке в должности

Владимир Зеленский изменил риторику своего политического будущего и назвал условия, при которых готов снова баллотироваться

18 февраля 2026, 03:37
Автор:
Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность своего участия в новых президентских выборах, если они будут проходить одновременно с референдумом мирного соглашения во время режима прекращения огня.

Имеет важное условие: Зеленский изменил мнение о втором сроке в должности

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

О возможных сценариях он рассказал в интервью американскому изданию Axios во вторник, 17 февраля.

В разговоре с журналистами Зеленский предположил, что выборы могут пройти в условиях "хрупкого прекращения огня". В таком развитии событий он не исключает своего участия как кандидата.

"Это будет зависеть от людей. Увидим, чего они хотят", – отметил президент.

Издание сообщает, что окончательных решений пока нет, однако рассматривается вариант проведения президентских выборов одновременно с общенациональным референдумом, на котором граждане Украины должны поддержать или отклонить условия мирного соглашения.

Впрочем, организация такого голосования сталкивается с существенными препятствиями со стороны России . По словам Зеленского, в настоящее время Москва соглашается только на однодневное прекращение огня, чтобы Украина могла произвести волеизъявление.

Украинский лидер назвал такую позицию "абсурдной" и предположил, что она может свидетельствовать о неготовности России к настоящему миру. По его мнению, для полноценной подготовки и проведения общенационального голосования необходимо не менее 60 дней тишины, а не один день.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде нарастает недовольство решениями власти . Не забывают народные депутаты и о коррупционном скандале в энергетической сфере. Народная депутат София Федина отметила, что у "Зеленского и Ко что-то очень начало подгорать от того, что отметила необходимость восстановления субъектности парламента, и призвала граждан Украины требовать от своих депутатов делать то, что НУЖНО для ГОСУДАРСТВА, а не для зеленого помета". Для "Слуг", по ее словам, это почти государственный переворот. Скоро такими темпами призыв к "Слугам" ходить на работу также будет считаться государственным переворотом, предположила она.



