Мадяр стане страшнрм випробуванням для України: озвучено несподіване застереження

Україні варто готуватися до непростого й тривалого діалогу з майбутнім главою уряду Угорщини Петер Мадяр, який позиціонує себе як європейський консерватор із чітко вираженим національним пріоритетом. Таку думку висловив Роман Безсмертний в ефірі Radio NV. За його оцінкою, підхід Мадяра — "Угорщина передусім" — означає, що Києву доведеться діяти обережно, системно та з урахуванням національних інтересів Будапешта.

Водночас дипломат вважає, що прихід Мадяра може відкрити нові можливості для розв’язання низки проблемних питань, які раніше гальмували співпрацю між країнами. Йдеться, зокрема, про відновлення повноцінної допомоги Україні, спрощення транзиту важливих вантажів через угорську територію, а також налагодження стабільних політичних контактів. Окрему увагу доведеться приділити темі національних меншин, яка, за словами експерта, була штучно загострена, а також питанням енергетичних маршрутів і логістичних коридорів.

Крім того, на порядку денному залишаються економічні аспекти співпраці: розвиток експортно-імпортних відносин, транзит стратегічних ресурсів і навіть чутливі питання, пов’язані з переміщенням військових вантажів. Безсмертний переконаний, що за нових політичних умов шанси на поступ у цих напрямках значно зростають, однак це вимагатиме професійної дипломатії та прагматичного підходу.

Він також застеріг від надмірного оптимізму, підкресливши, що швидких результатів очікувати не варто. На його думку, Мадяр є яскравим політиком із вираженими лідерськими амбіціями та схильністю до популізму, що потребує особливого підходу у перемовинах. Водночас він володіє сильними комунікаційними навичками, здатен переконувати аудиторію та ефективно використовує інструменти публічної політики, що робить його складним, але впливовим партнером для діалогу.

Портал "Коментарі" вже писав, що після поразки прем’єра Угорщини Віктора Орбана на вибораїх президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою посилення ролі Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики. Вона пропонує реформувати чинний механізм ухвалення рішень, замінивши принцип одностайності на голосування кваліфікованою більшістю, щоб запобігти ситуаціям, коли окремі країни можуть блокувати важливі рішення.