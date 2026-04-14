Мадяр станет страшным испытанием для Украины: озвучена неожиданное предеупреждение

Украине следует готовиться к непростому и длительному диалогу с будущим главой правительства Венгрии Петер Мадяр, позиционирующим себя как европейский консерватор с четко выраженным национальным приоритетом. Такое мнение высказал Роман Бессмертный в эфире Radio NV. По его оценке, подход Мадяра – "Венгрия прежде всего" – означает, что Киеву придется действовать осторожно, системно и с учетом национальных интересов Будапешта.

В то же время дипломат считает, что приход Мадяра может открыть новые возможности для решения ряда проблемных вопросов, ранее тормозивших сотрудничество между странами. Речь идет, в частности, о восстановлении полноценной помощи Украине, упрощении транзита важных грузов через венгерскую территорию, а также налаживании стабильных политических контактов. Отдельное внимание придется уделить теме национальных меньшинств, которая, по словам эксперта, искусственно обострена, а также вопросам энергетических маршрутов и логистических коридоров.

Кроме того, в повестке дня остаются экономические аспекты сотрудничества: развитие экспортно-импортных отношений, транзит стратегических ресурсов и даже чувствительные вопросы, связанные с перемещением военных грузов. Бессмертный убежден, что в новых политических условиях шансы на продвижение в этих направлениях значительно растут, однако это потребует профессиональной дипломатии и прагматичного подхода.

Он также предостерег от чрезмерного оптимизма, подчеркнув, что скорых результатов ожидать не стоит. По его мнению, Мадяр является ярким политиком с выраженными лидерскими амбициями и склонностью к популизму, что требует особого подхода к переговорам. В то же время, он обладает сильными коммуникационными навыками, способен убеждать аудиторию и эффективно использует инструменты публичной политики, что делает его сложным, но влиятельным партнером для диалога.

Портал "Комментарии" уже писал , что после поражения премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступила с инициативой усиления роли Европейского Союза в сфере внешней политики. Она предлагает реформировать действующий механизм принятия решений, заменив принцип единодушия на голосование квалифицированным большинством, чтобы предотвратить ситуации, когда отдельные страны могут блокировать важные решения.