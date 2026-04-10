"Лютий 2022 року ще не завершився": Безугла показала свою трансформацію (ФОТО)

Народна депутатка Мар’яна Безугла показала фото своєї трансформації, опублікувала світлини з 2020 року, коли ще була у складі фракції “Слуга народу”.

“Колись і таке було. 15 лютого 2020 року”, — підписала вона фото.

“А був період, коли маскувалась під "справжню" "класичну" нардепку. Квітень 2021. Недовго”, — зазначила вона.

“А далі був лютий. Фото 24 лютого 2022 року. Ранок. Лютий не завершився”, — поділилася спогадами народна депутатка.

Також показала фото з Бахмуту 2023 року.

“Чому Бахмут досі НЕ місто-герой? Інші такі статуси отримали, а фортеця Бахмут ні. Бахмут, підвал, позиції на східному березі річки Бахмутки. 15 січня 2023”, — підписала вона фото.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Безугла розповіла, хто “кришує” ТЦК. Повідомила, що останнім часом почастішали напади на людей, які служать або працюють в ТЦК. Вбивство і напад – це, звичайно, величезний злочин і тут має бути тільки засудження, наголосила політик.

“Але в той же час ТЦК залишаються нереформованими, корумпованими та дискредитують Збройні сили. Вони мають бути ліквідовані, а їхні функції розподілені. ТЦК — це не Міноборони, ТЦК — це не Генеральний штаб. Вони підпорядковуються Сухопутним військам і це давній схематоз, щоб сховати зловживання через прокладки і переводити стрілки”, — переконана народна депутатка.

За її словами, за ТЦК п'ять років відповідав Олександр Сирський, бувши командувачем Сухопутних військ, а його кадровиком був генерал Горбач. Коли Сирський очолив Збройні сили, Горбач став головним кадровиком ЗСУ, пояснила Безугла.



