"Лютий 2022 року ще не завершився": Безугла показала свою трансформацію (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Мар’яна Безугла показала фото своєї трансформації, опублікувала світлини з 2020 року, коли ще була у складі фракції “Слуга народу”.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Також показала фото з Бахмуту 2023 року.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Безугла розповіла, хто “кришує” ТЦК. Повідомила, що останнім часом почастішали напади на людей, які служать або працюють в ТЦК. Вбивство і напад – це, звичайно, величезний злочин і тут має бути тільки засудження, наголосила політик.
“Але в той же час ТЦК залишаються нереформованими, корумпованими та дискредитують Збройні сили. Вони мають бути ліквідовані, а їхні функції розподілені. ТЦК — це не Міноборони, ТЦК — це не Генеральний штаб. Вони підпорядковуються Сухопутним військам і це давній схематоз, щоб сховати зловживання через прокладки і переводити стрілки”, — переконана народна депутатка.
За її словами, за ТЦК п'ять років відповідав Олександр Сирський, бувши командувачем Сухопутних військ, а його кадровиком був генерал Горбач. Коли Сирський очолив Збройні сили, Горбач став головним кадровиком ЗСУ, пояснила Безугла.