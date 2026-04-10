Политика Украины 2026 "Февраль 2022 года еще не завершился": Безуглая показала свою трансформацию (ФОТО)
"Февраль 2022 года еще не завершился": Безуглая показала свою трансформацию (ФОТО)

Как изменилась народная депутат Безуглая с 2020 года: парламентарий показала фото

10 апреля 2026, 13:41
Народная депутат Марьяна Безуглая показала фото своей трансформации, опубликовала фотографии с 2020 года, когда еще была в составе фракции "Слуга народа".

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"Когда-то и такое было. 15 февраля 2020 года", — подписала она фото.

"А был период, когда маскировалась под "настоящую" "классическую" нардепку. Апрель 2021 года. Недолго", — отметила она.

"А дальше был февраль. Фото 24 февраля 2022 года. Утро. Февраль не завершился", — поделилась воспоминаниями народная депутат.

Также показала фото из Бахмута в 2023 году.

"Почему Бахмут до сих пор не город-герой? Другие такие статусы получили, а крепость Бахмут нет. Бахмут, подвал, позиции на восточном берегу реки Бахмутки. 15 января 2023 года", — подписала она фото.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Безуглая рассказала, кто "крышует" ТЦК. Сообщила, что в последнее время участились нападения на людей, служащих или работающих в ТЦК. Убийство и нападение – это, конечно, огромное преступление, и здесь должно быть только осуждение, подчеркнула политик.

"Но в то же время ТЦК остаются нереформированными, коррумпированными и дискредитирующими Вооруженные силы. Они должны быть ликвидированы, а их функции распределены. ТЦК — это не Минобороны, ТЦК — это не Генеральный штаб. Они подчиняются Сухопутным войскам и это давний схематоз, чтобы скрыть злоупотребления через прокладки и переводить стрелки”, — убеждена народная депутат.

По ее словам, за ТЦК пять лет отвечал Александр Сырский, будучи командующим Сухопутными войсками, а его кадровиком был генерал Горбач. Когда Сырский возглавил Вооруженные силы, Горбач стал главным кадровиком ВСУ, объяснила Безуглая.




Источник: https://t.me/marybezuhla/6324
