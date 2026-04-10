"Февраль 2022 года еще не завершился": Безуглая показала свою трансформацию (ФОТО)

Кречмаровская Наталия
Народная депутат Марьяна Безуглая показала фото своей трансформации, опубликовала фотографии с 2020 года, когда еще была в составе фракции "Слуга народа".
Марьяна Безуглая.
Также показала фото из Бахмута в 2023 году.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Безуглая рассказала, кто "крышует" ТЦК. Сообщила, что в последнее время участились нападения на людей, служащих или работающих в ТЦК. Убийство и нападение – это, конечно, огромное преступление, и здесь должно быть только осуждение, подчеркнула политик.
"Но в то же время ТЦК остаются нереформированными, коррумпированными и дискредитирующими Вооруженные силы. Они должны быть ликвидированы, а их функции распределены. ТЦК — это не Минобороны, ТЦК — это не Генеральный штаб. Они подчиняются Сухопутным войскам и это давний схематоз, чтобы скрыть злоупотребления через прокладки и переводить стрелки”, — убеждена народная депутат.
По ее словам, за ТЦК пять лет отвечал Александр Сырский, будучи командующим Сухопутными войсками, а его кадровиком был генерал Горбач. Когда Сырский возглавил Вооруженные силы, Горбач стал главным кадровиком ВСУ, объяснила Безуглая.