“Люди вже закінчилися”: в Раді розповіли правду, якої боїться влада

Бюджетна криза, як зазначив президент України Володимир Зеленський, космічна. І поки рішучих кроків з її подолання влада не робить. Адже, як зазначалося, головна проблема у блокуванні фінансової допомоги через не виконані Україною зобов'язання. Ухвалення трьох десятків законопроєктів розблокує це, однак Рада працює в комітетах і в сесійній залі збереться, можливо, 12 жовтня.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

А що буде, якщо взагалі не буде зовнішнього фінансування — розповів народний депутат Дмитро Разумков. За його словами, на наступний рік закладається понад 50 млрд дол. Однак, зазначив, варто подумати, що станеться, якщо цих грошей не буде.

"Ось ви уявіть, що сьогодні закінчилися гроші на виплату зарплати військовим. Думаю, що це дуже серйозно відобразиться на ситуації на фронті, звичайно, тому що там не всім сподобається ця фраза, але це правда. Сьогодні основним мотиватором все-таки виступають фінанси, хто б що не говорив. Альтруїзм та патріотизм абсолютно безкорисливий, який був на початку війни, він уже закінчився. Люди, які тоді прийшли добровольцями, часто просто скінчилися”, — зауважив політик.

Парламентар підкреслив, що про це дуже не любить говорити влада, і намагається удавати, що все добре.

Якщо у пенсіонерів не буде грошей, щоб купити їжі, медикаменти, сплатити комунальні послуги, то він швидко помре, зауважив політик. А діти, якщо така ситуація з навчанням залишиться, то пояснив нардеп, діти просто поїдуть з країни. І аргументів, щоб їх залишити, немає.

"Батьки ходять під постійним ризиком ТЦК, бусифікації, з роботою, зарплатою можуть бути проблеми, якщо не буде зовнішнього фінансування. Ситуація з безпеки катастрофічна. Всі бачать, що відбувається в місті Києві. І аналогічна ситуація у багатьох містах нашої з вами країни", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Путін намагатиметься дотиснуть Зеленського.



