“Люди вже закінчилися”: в Раді розповіли правду, якої боїться влада

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Кречмаровская Наталия
Бюджетна криза, як зазначив президент України Володимир Зеленський, космічна. І поки рішучих кроків з її подолання влада не робить. Адже, як зазначалося, головна проблема у блокуванні фінансової допомоги через не виконані Україною зобов'язання. Ухвалення трьох десятків законопроєктів розблокує це, однак Рада працює в комітетах і в сесійній залі збереться, можливо, 12 жовтня.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
А що буде, якщо взагалі не буде зовнішнього фінансування — розповів народний депутат Дмитро Разумков. За його словами, на наступний рік закладається понад 50 млрд дол. Однак, зазначив, варто подумати, що станеться, якщо цих грошей не буде.
Парламентар підкреслив, що про це дуже не любить говорити влада, і намагається удавати, що все добре.
Якщо у пенсіонерів не буде грошей, щоб купити їжі, медикаменти, сплатити комунальні послуги, то він швидко помре, зауважив політик. А діти, якщо така ситуація з навчанням залишиться, то пояснив нардеп, діти просто поїдуть з країни. І аргументів, щоб їх залишити, немає.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Путін намагатиметься дотиснуть Зеленського.