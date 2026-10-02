"Люди уже закончились": в Раде рассказали правду, которой боится власть

Бюджетный кризис, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, космический. И пока решительных шагов по его преодолению власти не предпринимают. Ведь, как отмечалось, главная проблема в блокировании финансовой помощи из-за невыполненных Украиной обязательств. Принятие трех десятков законопроектов разблокирует это, однако Рада работает в комитетах и в сессионном зале соберется, возможно, 12 октября.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

А что будет, если вообще не будет внешнего финансирования – рассказал народный депутат Дмитрий Разумков. По его словам, на следующий год закладывается более 50 млрд долларов. Однако, отметил, следует подумать, что произойдет, если этих денег не будет.

"Вот вы представьте, что сегодня закончились деньги на выплату зарплаты военным. Думаю, что это очень серьезно отразится на ситуации на фронте, конечно, потому что там не всем понравится эта фраза, но это правда. Сегодня основным мотиватором все-таки выступают финансы, кто бы что ни говорил. Альтруизм и патриотизм совершенно бескорыстный, который был в начале войны, он уже закончился. Люди, пришедшие тогда добровольцами, часто просто кончились”, — отметил политик.

Парламентарий подчеркнул, что об этом очень не любит говорить власть, и пытается делать вид, что все хорошо.

Если у пенсионеров не будет денег, чтобы купить еду, медикаменты, оплатить коммунальные услуги, он быстро умрет, отметил политик. А дети, если такая ситуация с учебой останется, объяснил нардеп, дети просто уедут из страны. И аргументов, чтобы их оставить, нет.

"Родители ходят под постоянным риском ТЦК, бусификации, с работой, зарплатой могут быть проблемы, если не будет внешнего финансирования. Ситуация по безопасности катастрофическая. Все видят, что происходит в Киеве. И аналогичная ситуация во многих городах нашей с вами страны", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Путин будет пытаться дожать Зеленского.



