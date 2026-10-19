Корецький зробив гучне зізнання про спілкування із Зеленським: яку дивну проблему озвучив

Під час повномасштабної війни головним критерієм оцінки будь-яких рішень має бути здатність зберегти Україну як державу та український народ. Тому навіть непопулярні кроки, якщо вони необхідні для досягнення цієї мети, потрібно ухвалювати без затягувань. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв’ю BBC.

Сергій Корецький. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналіста, чи може він відмовити президенту Володимиру Зеленському, очільник уряду розповів про робочий формат їхньої взаємодії. За його словами, між ними відбувається діалог, а глава держави готовий вислуховувати альтернативні позиції.

"Ми розмовляємо, є діалог. Президент також хоче чути альтернативну думку", — зазначив Корецький.

Водночас прем’єр-міністр пояснив, що після обговорення та ухвалення остаточного рішення необхідно переходити до його реалізації. Якщо президент визначив подальший напрям дій, уряд має виконувати поставлені завдання.

Корецький наголосив, що в умовах війни країна не може дозволити собі нескінченні дискусії та тривале зволікання. За його словами, нинішні обставини вимагають максимальної зосередженості й оперативності, адже від швидкості ухвалення рішень залежить майбутнє держави.

"У нас війна і критерій єдиний: ми або виживемо як нація, як країна, або ні", — підкреслив глава уряду.

Він додав, що рішення потрібно оцінювати передусім за їхньою здатністю забезпечити необхідний результат. Якщо певний крок допомагає швидше досягти поставленої мети, його слід невідкладно ухвалювати та втілювати в життя — незалежно від того, наскільки простим чи складним він є.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія розглядає можливість розміщення балістичних ракет у Білорусі, щоб зменшити власні ризики, посилити тиск на українську протиповітряну оборону та залякати європейські країни.