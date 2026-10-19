Корецкий сделал громкое признание об общении с Зеленским: какую странную проблему озвучил

Во время полномасштабной войны главным критерием оценки любых решений должна быть способность сохранить Украину как государство и народ. Поэтому даже непопулярные шаги, если они необходимы для достижения этой цели, следует принимать без затягиваний. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC.

Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста, может ли он отказать президенту Владимиру Зеленскому, глава правительства рассказал о рабочем формате их взаимодействия. По его словам, между ними проходит диалог, а глава государства готов выслушивать альтернативные позиции.

"Мы разговариваем, есть диалог. Президент также хочет слышать альтернативную мысль", — отметил Корецкий.

В то же время, премьер-министр объяснил, что после обсуждения и принятия окончательного решения необходимо переходить к его реализации. Если президент определил дальнейшее направление действий, правительство должно выполнять поставленные задачи.

Корецкий подчеркнул, что в условиях войны страна не может позволить себе бесконечные дискуссии и длительное промедление. По его словам, нынешние обстоятельства требуют максимальной сосредоточенности и оперативности, потому что от скорости принятия решений зависит будущее государства.

"У нас война и критерий един: мы либо выживем как нация, как страна, либо нет", — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что решение следует оценивать прежде всего по их способности обеспечить необходимый результат. Если определенный шаг помогает быстрее достичь поставленной цели, его следует безотлагательно принимать и претворять в жизнь — независимо от того, насколько прост или сложен он.

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