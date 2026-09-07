Корецький і Зеленський відверто підіграють Путіну: експерт розгромив Банкову за зраду

Українська економіка ризикує зіткнутися з різким погіршенням ситуації через проблеми з морською логістикою, падіння експорту та недостатню підтримку виробників. Водночас уряд, замість оперативних антикризових рішень, фактично втрачає час. Таку оцінку висловив журналіст і бізнесмен Вадим Денисенко, різко розкритикувавши економічну політику влади.

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За його словами, обмежена робота портів безпосередньо б'є по ключових експортних галузях. Повноцінно компенсувати морські перевезення іншими маршрутами неможливо, а додатковим навантаженням для підприємств стають високі залізничні тарифи.

"Економіка України стрімко обвалюється. Водночас уряд продовжує жити так, ніби немає закритих портів і катастрофи з експортом. І при цьому ми заплющуємо очі на об'єктивну реальність", — заявив Денисенко.

Він навів приклад Канади, де влада у відповідь на зовнішні торговельні обмеження оперативно знизила частину витрат для постраждалих компаній. В Україні ж, стверджує Денисенко, обговорення проблеми триває вже близько місяця, але необхідних бізнесу рішень досі немає.

За його оцінкою, перед владою постає принциповий вибір: намагатися отримати більше надходжень до бюджету зараз або знизити навантаження на підприємства, щоб зберегти виробництво та робочі місця.

"У нас є два шляхи: або зберегти робочі місця в збиток бюджету, або ж по максимуму витиснути з бізнесу все зараз, задля того, щоб сьогодні отримати невеликий плюс до бюджету", — наголосив він.

Окремою проблемою Денисенко назвав наслідки російських ударів по українських підприємствах. На його думку, уряд приділяє недостатньо уваги саме виробничому сектору, якому необхідні доступні кредити, програми відновлення та інші механізми державної підтримки.

Журналіст закликав владу переглянути підхід до переговорів із міжнародними кредиторами, насамперед ЄС та МВФ, щоб отримати більше можливостей для підтримки українського бізнесу.

"Наш вибір дуже простий: або ми проведемо складні переговори і доб'ємося можливості підтримати власний бізнес, або наша промисловість рухне протягом одного року", — попередив Денисенко.

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