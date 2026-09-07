Корецкий и Зеленский откровенно подыграют Путину: эксперт разгромил Банковую за измену

Украинская экономика рискует столкнуться с резким ухудшением ситуации из-за проблем с морской логистикой, падения экспорта и недостаточной поддержки производителей. В то же время правительство вместо оперативных антикризисных решений фактически теряет время. Такую оценку высказал журналист и бизнесмен Вадим Денисенко, подверг резкой критике экономическую политику власти.

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По его словам, ограниченная работа портов напрямую сказывается на ключевых экспортных отраслях. Полноценно компенсировать морские перевозки по другим маршрутам невозможно, а дополнительной нагрузкой для предприятий становятся высокие железнодорожные тарифы.

"Экономика Украины стремительно обваливается. В то же время правительство продолжает жить так, будто нет закрытых портов и катастрофы с экспортом. И при этом мы закрываем глаза на объективную реальность", — заявил Денисенко.

Он привел пример Канады, где власти в ответ на внешние торговые ограничения оперативно снизили часть расходов для пострадавших компаний. В Украине же, утверждает Денисенко, обсуждение проблемы продолжается уже около месяца, но необходимых бизнес решений до сих пор нет.

По его оценке, перед властью встает принципиальный выбор: пытаться получить больше поступлений в бюджет сейчас или снизить нагрузку на предприятия, чтобы сохранить производство и рабочие места.

"У нас есть два пути: либо сохранить рабочие места в ущерб бюджету, либо же по максимуму выжать из бизнеса все сейчас, для того чтобы сегодня получить небольшой плюс в бюджет", — подчеркнул он.

Отдельной проблемой Денисенко назвал последствия российских ударов по украинским предприятиям. По его мнению, правительство уделяет недостаточно внимания именно производственному сектору, которому необходимы доступные кредиты, программы обновления и другие механизмы государственной поддержки.

Журналист призвал власти пересмотреть подход к переговорам с международными кредиторами, прежде всего ЕС и МВФ, чтобы получить больше возможностей для поддержки украинского бизнеса.

"Наш выбор очень прост: либо мы проведем сложные переговоры и добьемся возможности поддержать собственный бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года", – предупредил Денисенко.

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