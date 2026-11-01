Кордонів 1991 року не буде? Зеленському поставили незручні запитання про війну та мир

Президент України Володимир Зеленський готовий обговорювати територіальне питання. Очільник країни наголошував, що Україна не поступиться своїми територіями і не визнає окуповані території російськими. Однак раніше риторика була жорсткішою — жодних перемовин з ворогом і тільки кордони 1991 року.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков, коментуючи зміну риторики президента України Володимира Зеленського щодо завершення війни та питання територій, зазначив, що позиції президента офіційно не змінювалась.

“Були ж там, пам'ятаєте план миру, потім план перемоги, потім план потужної стійкості, стійкої потужності, потуг потужних та багато інших планів. А результату я поки не побачив, щоби були якісь зміни. Чи плани вже не працюють? Якщо не працюють, тоді президент має вийти і сказати, що ті плани були погані, ми їх “спустили в трубу”. Ось у нас далі такий план”, — пояснив нардеп.

Політик зазначив, що насправді не бачить ні плану війни, ні плану мира. І, акцентував, що раніше обговорювали, якщо не буде завершення війни до осені цього року, то ситуація буде більш ніж серйозна.

“На жаль, не досягли того, щоб отримати мир до початку опалювального сезону. І сьогодні ворог користуватиметься максимально тими можливостями, які він має. Ми щодня з вами бачимо обстріли балістикою, яку, на жаль, збивати не можемо”, — зауважив парламентар.

Народний депутат також згадав про компанію Fire Point, яка мала випустити українську антибалістику.

“Ось щось поки що крім обіцянок нічого не відбувається. Мабуть, антибалістика там, де і 3 000 ракет, про які говорив Зеленський. Тому я вважаю, що на нас чекає непроста зима. І ворогам, які намагаються знищити нашу енергетику та й у принципі всіх українців, багато в чому допомагає і уряд, і чинна система влади. Коли розброньовують, чи фактично водять умови, за яких український бізнес не зможе працювати після 4 грудня. Зараз начебто принесли до березня, але це знову ж таки все одно непідйомні показники”, — підсумував народний депутат.

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