Границ 1991 года не будет? Зеленскому задали неудобные вопросы о войне и мире

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос. Глава страны подчеркивал, что Украина не уступит свои территории и не признает оккупированные территории российскими. Однако раньше риторика была более жесткой — никаких переговоров с врагом и только границы 1991 года.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков, комментируя изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского по поводу завершения войны и вопроса территорий, отметил, что позиции президента официально не менялась.

"Были же там, помните план миру, потім план перемоги, потім план потужної стійкості, стійкої потужності, потуг потужних и много других планов. А результата я пока не увидел, чтобы были какие-то изменения. Или планы уже не работают? Если не работают, тогда президент должен выйти и сказать, что эти планы были плохие, мы их "спустили в трубу". Вот у нас дальше такой план”, – объяснил нардеп.

Политик отметил, что на самом деле не видит ни плана войны, ни плана мира. И, акцентировал, что раньше обсуждали, если не будет завершения войны к осени этого года, то ситуация будет более чем серьезная.

"К сожалению, не достигли того, чтобы получить мир до начала отопительного сезона. И сегодня враг будет пользоваться максимально теми возможностями, которые у него есть. Мы ежедневно с вами видим обстрелы баллистики, которую, к сожалению, сбивать не можем", — заметил парламентарий.

Народный депутат также упомянул о компании Fire Point, которая должна была выпустить украинскую антибаллистику.

"Вот что-то пока кроме обещаний ничего не происходит. Пожалуй, антибаллистика там, где и 3 000 ракет, о которых говорил Зеленский. Поэтому я считаю, что нас ждет непростая зима. И врагам, которые пытаются уничтожить нашу энергетику и в принципе всех украинцев, во многом помогают и правительство, и действующая система власти. Когда разбронируют, фактически водят ли условия, при которых украинский бизнес не сможет работать после 4 декабря. Сейчас вроде бы принесли на март, но это опять же все равно неподъемные показатели”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о котором инсайд по войне рассказал журналист Гордон.