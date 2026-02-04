Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: лидирует не Зеленский

Тройка лидеров украинских политиков по рейтингам доверия украинцев не меняется. Украинцы доверяют больше Буданову, Залужному, Зеленскому.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Active Group 31 января -1 февраля 2026 года.

"Ответы украинцев на вопрос, кому они доверяют и кому не доверяют среди известных публичных фигур, демонстрируют фрагментированное поле доверия без фигур с общеобщественным консенсусом", — сообщила компания.

Самый высокий уровень доверия украинцев у Кирилла Буданова – ему доверяют 43,2% респондентов. Это самый высокий показатель в перечне. На втором месте – Валерий Залужный с результатом 37,7%, а Владимир Зеленский – на третьем с результатом 27,4%.

"В то же время, уже на этом уровне видно, что даже лидеры рейтинга доверия не пересекают отметку в половину поддержки, что свидетельствует об ограниченном масштабе персональной легитимности", — говорится в сообщении.

Другие известные лица имеют более низкие показатели доверия: Андрей Билецкий (15,6%), Петр Порошенко (13,1%), Денис Прокопенко (13,0%), Сергей Притула (12,0%), Дмитрий Разумков (11,6%) и Виталий Кличко (10,1%).

При этом 21,3% респондентов не доверяют ни одному из перечисленных, что, по данным компании, является важным индикатором всеобщей усталости от политических и публичных элит.

