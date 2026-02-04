logo

Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: лидирует не Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: лидирует не Зеленский

Зеленский в тройке политиков, кому украинцы доверяют больше всего

4 февраля 2026, 18:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Тройка лидеров украинских политиков по рейтингам доверия украинцев не меняется. Украинцы доверяют больше Буданову, Залужному, Зеленскому.

Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: лидирует не Зеленский

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Active Group 31 января -1 февраля 2026 года.

"Ответы украинцев на вопрос, кому они доверяют и кому не доверяют среди известных публичных фигур, демонстрируют фрагментированное поле доверия без фигур с общеобщественным консенсусом", — сообщила компания.

Самый высокий уровень доверия украинцев у Кирилла Буданова – ему доверяют 43,2% респондентов. Это самый высокий показатель в перечне. На втором месте – Валерий Залужный с результатом 37,7%, а Владимир Зеленский – на третьем с результатом 27,4%.

"В то же время, уже на этом уровне видно, что даже лидеры рейтинга доверия не пересекают отметку в половину поддержки, что свидетельствует об ограниченном масштабе персональной легитимности", — говорится в сообщении.

Другие известные лица имеют более низкие показатели доверия: Андрей Билецкий (15,6%), Петр Порошенко (13,1%), Денис Прокопенко (13,0%), Сергей Притула (12,0%), Дмитрий Разумков (11,6%) и Виталий Кличко (10,1%).

При этом 21,3% респондентов не доверяют ни одному из перечисленных, что, по данным компании, является важным индикатором всеобщей усталости от политических и публичных элит.

Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: лидирует не Зеленский - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Гончаренко раскритиковал заявление президента Украины Зеленского о мирных переговорах. По его словам, действия Зеленского привели к великой войне.




Источник: https://activegroup.com.ua/2026/02/04/kadrovi-perestanovki-2026-mizh-nadiyeyu-i-zneviroyu/
