Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: лидирует не Зеленский

Кречмаровская Наталия
Тройка лидеров украинских политиков по рейтингам доверия украинцев не меняется. Украинцы доверяют больше Буданову, Залужному, Зеленскому.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Active Group 31 января -1 февраля 2026 года.
Самый высокий уровень доверия украинцев у Кирилла Буданова – ему доверяют 43,2% респондентов. Это самый высокий показатель в перечне. На втором месте – Валерий Залужный с результатом 37,7%, а Владимир Зеленский – на третьем с результатом 27,4%.
Другие известные лица имеют более низкие показатели доверия: Андрей Билецкий (15,6%), Петр Порошенко (13,1%), Денис Прокопенко (13,0%), Сергей Притула (12,0%), Дмитрий Разумков (11,6%) и Виталий Кличко (10,1%).
При этом 21,3% респондентов не доверяют ни одному из перечисленных, что, по данным компании, является важным индикатором всеобщей усталости от политических и публичных элит.
