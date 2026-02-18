Київ вводить санкції проти головного союзника Кремля: чому саме зараз і які будуть наслідки

Україна запровадила пакет персональних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це президент Володимир Зеленський сам повідомив у соцмережах. Що стоїть за цим рішенням? Чому санкції були запровадженні саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Санкції проти Лукашенка

Україна не забула, що Лукашенко є співавгресор

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда зазначив, що запровадження персональних санкцій проти Олександра Лукашенка – це політичний жест, який має продемонструвати ставлення до нього, як до нелегітимного президента.

"Зазвичай у міжнародних відносинах проти президентів не запроваджують санкції, але тут ми бачимо виключення і виключення достатньо показове. Тому це виключення, на мою думку, з одного боку, корисне. З іншого боку, нам треба розуміти, що Лукашенко тепер буде змушений реагувати на більш активні дії Києва. Я не думаю, що у Лукашенка є якісь офіційні активи в Україні. Він більше, власне, наживався на торгівлі з Україною до 2022-го року і справді є співагресором. Запроваджуючи санкції, Україна демонструє, що вона не забула, що Лукашенко є співавгресор", – зазначив експерт.

Євген Магда прогнозує, що, швидше за все, буде оголошено українських дипломатів, які перебувають у Мінську, персонами нон-грата. При тому у Києві білоруських дипломатів немає з кінця березня 2022-го року.

"І, вірогідно, Україна буде продовжувати санкційний тиск у тому сенсі, що вона буде тиснути на окремі білоруські підприємства, які підтримують власне російську агресію, працюють на оборонно-промисловий комплекс. І плюс Лукашенко отримав чіткий сигнал, що він не зможе претендувати на участь у відновленні України, що теж є важливим", – констатував співрозмовнимк порталу "Коментарі".

Україна підняла ставки

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, те, що президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції щодо громадянина Білорусі Олександра Лукашенка на перший погляд, може здатися, що це сильний санкційний крок, який матиме ефект тут і зараз. Проте оцінка санкційних механізмів, зазначених у рішенні РНБО, призводить до висновку, що ці обмеження Лукашенко, як фізична особа, навіть не відчує.

"Виходить рішення марне? Я б так не казав. Швидше, йдеться про політичний сигнал. Або політичної демонстрації, яку можна сприймати як підняття ставок перед навіть ймовірною появою окремого україно-білоруського переговорного треку. Суть того, що відбувається в процесах після можливої заморозки війни, американському треку контактів з Лукашенком, появі польського і скоро литовського треків. Україні необхідний формат, у якому вона може виставляти власні вимоги, просувати свої інтереси", – наголосив експерт.

За його словами, для Лукашенка також потрібна можливість виходу на співпрацю з Україною. Про це він і натякав, і прямо говорив неодноразово. Але розраховував "вирішити питання через голову" Банкової.

"Україна підняла ставки і, образно кажучи, запросила до розмови, де говорити доведеться "від себе" та відповідатиме за свої слова", – підсумував Ігор Тишкевич.

