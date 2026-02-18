Киев вводит санкции против главного союзника Кремля: почему именно сейчас и какие будут последствия

Украина ввела пакет персональных санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом президент Владимир Зеленский сам сообщил в соцсетях. Что стоит за этим решением? Почему санкции были введены именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против Лукашенко

Украина не забыла, что Лукашенко есть соавгрессор

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отметил, что введение персональных санкций против Александра Лукашенко – это политический жест, который должен продемонстрировать отношение к нему, как к нелегитимному президенту.

"Обычно в международных отношениях против президентов не вводятся санкции, но здесь мы видим исключение и исключение достаточно показательное. Поэтому это исключение, на мой взгляд, с одной стороны, полезно. С другой стороны, нам следует понимать, что Лукашенко теперь будет вынужден реагировать на более активные действия Киева. Я не думаю, что у Лукашенко есть какие-то официальные активы в Украине. Он больше, собственно, наживался на торговле с Украиной до 2022 года и действительно соагрессор. Вводя санкции, Украина демонстрирует, что она не забыла, что Лукашенко есть соавгрессор", – отметил эксперт.

Евгений Магда прогнозирует, что, скорее всего, будут объявлены находящиеся в Минске украинские дипломаты персонами нон-грата. При этом в Киеве белорусских дипломатов нет с конца марта 2022 года.

"И, вероятно, Украина будет продолжать санкционное давление в том смысле, что она будет давить на отдельные белорусские предприятия, которые поддерживают российскую агрессию, работают на оборонно-промышленный комплекс. И плюс Лукашенко получил четкий сигнал, что он не сможет претендовать на участие в восстановлении Украины, что тоже важно", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Украина подняла ставки

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, то, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции в отношении гражданина Беларуси Александра Лукашенко на первый взгляд, может показаться, что это сильный санкционный шаг, который будет иметь эффект тут и сейчас. Однако оценка санкционных механизмов, указанных в решении РНБО приводит к выводу, что эти ограничения Лукашенко, как физическое лицо, даже не почувствует.

"Получается решение бесполезное? Я бы так не говорил. Скорее, речь идёт о политическом сигнале. Либо политической демонстрации, которую можно воспринимать как поднятие ставок перед очень даже вероятным появлением отдельного украино-беларуского переговорного трека. Суть происходящего в процессах после возможной заморозки войны, американском треке контактов с Лукашенко, появлении польского и скоро литовского треков. Украине необходим формат, в котором она может выставлять собственные требования, продвигать свои интересы", – отметил эксперт.

По его словам, для Лукашенко также необходима возможность выхода на сотрудничество с Украиной. Об этом он и намекал, и прямо говорил не раз. Но рассчитывал "решить вопрос через голову" Банковой.

"Украина подняла ставки и, образно говоря, пригласила к разговору, где говорить придётся "от себя" и отвечать за свои слова", – подытожил Игорь Тышкевич.

