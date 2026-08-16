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Кадрові рішення Драпатого зависли на місяць: Безугла розповіла про блокування Зеленського

Мар’яна Безугла заявила, що Володимир Зеленський вже місяць не підписує кадрові рішення головкома ЗСУ Драпатого

16 серпня 2026, 16:20
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Slava Kot

Кадрові зміни у Збройних силах України, ініційовані новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим, досі не завершені. За словами народної депутатки Мар’яни Безуглої, президент Володимир Зеленський уже близько місяця не підписує подані головкомом рішення про звільнення.

Кадрові рішення Драпатого зависли на місяць: Безугла розповіла про блокування Зеленського

Зеленський та Драпатий. Фото з відкритих джерел

Безугла заявила, що після призначення на посаду Драпатий почав проводити кадрові зміни у командуванні ЗСУ. Окремих військовослужбовців було відсторонено, а на їхні місця призначено тимчасових виконувачів обов’язків. Однак, за її словами, остаточні кадрові рішення досі не затверджені.

"Досі не підписане Президентом ЖОДНЕ зі звільнень, поданих Драпатим. Новий Головком ЗСУ відсторонив людей і призначив ТВО, але досі жодного остаточного призначення немає. Спливає місяць", – написала депутатка.

На цьому тлі з’являється інформація про можливі подальші зміни у командуванні Сухопутних військ. Зокрема, новинні ресурси повідомляли про можливе звільнення командувача Сухопутних військ Геннадія Шаповалова. Також може залишити посаду бригадний генерал Андрій Лебеденко, який раніше потрапив у скандал через публікацію значного обсягу інформації, яку називали засекреченою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла відреагувала на звільнення генерал-майора Олександра Грузевича з посади начальника штабу Сухопутних військ. Депутатка назвала його "ідеологом бусифікації" та пов’язувала його з попереднім керівництвом ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що Медведєв вибухнув лайкою через слова нового головкома ЗСУ Драпатого про Росію.



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Джерело: https://t.me/marybezuhla/6882
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