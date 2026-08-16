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Кадровые решения Драпатого зависли на месяц: Безуглая рассказала о блокировке Зеленского

Марьяна Безугла заявила, что Владимир Зеленский уже месяц не подписывает кадровые решения главкома ВСУ Драпатого

16 августа 2026, 16:20
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Slava Kot

Кадровые изменения в Вооруженных силах Украины, инициированные новым главнокомандующим Михаилом Драпатым, до сих пор не завершены. По словам народной депутатки Марьяны Безуглой, президент Владимир Зеленский уже около месяца не подписывает поданные главкомом решения об увольнении.

Кадровые решения Драпатого зависли на месяц: Безуглая рассказала о блокировке Зеленского

Зеленский и Драпатый. Фото из открытых источников

Безуглая заявила, что после назначения на должность Драпатый начал проводить кадровые изменения в командовании ВСУ. Отдельные военнослужащие были отстранены, а на их места назначены временные исполняющие обязанности. Однако, по ее словам, окончательные кадровые решения до сих пор не утверждены.

"До сих пор не подписано Президентом НИКАКОЕ из увольнений, поданных Драпатым. Новый Главком ВСУ отстранил людей и назначил ТИО, но до сих пор никакого окончательного назначения нет. Заканчивается месяц", – написала депутат.

На этом фоне появляется информация о возможных дальнейших изменениях в командовании Сухопутных войск. В частности, новостные ресурсы сообщали о возможном увольнении командующего Сухопутными войсками Геннадия Шаповалова. Также может покинуть должность бригадный генерал Андрей Лебеденко, ранее попавший в скандал из-за публикации значительного объема информации, которую называли засекреченной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безугла отреагировала на увольнение генерал-майора Александра Грузевича с должности начальника штаба Сухопутных войск. Депутат назвала его "идеологом бусификации" и связывала его с предыдущим руководством ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Медведев взорвался бранью из-за слов нового главкома ВСУ Драпатого о России.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/6882
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