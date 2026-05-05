“Інсайдів з Ради не буде”: що відомо про реформу мобілізації

Кречмаровская Наталия
Українців приголомшила новина про можливе скасування бронювань, інвалідностей та впровадження “платної відстрочки від мобілізації”. Про такі пропозиції розповів народний депутат Сергій Нагорняк. Однак в Раді запевняють, що такі зміни не обговорюються.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що постійно бачить все нові й нові заяви колег про зміни в мобілізації. То про скасування інвалідності, то про економічне бронювання, то ще про якісь радикальні нововведення. Зазначив також, що журналісти просять поділитися інсайдами.
Народний депутат закликав дотримуватися фактів.
Політик також порадив гортати далі стрічку новин, якщо з’явиться черговий суперінсайд від депутата, адвоката, блогера чи просто від когось у черзі.
