2026 "Інсайдів з Ради не буде": що відомо про реформу мобілізації
“Інсайдів з Ради не буде”: що відомо про реформу мобілізації

Народний депутат Тищенко розповів, що відомо про зміни у бронюванні від мобілізації

5 травня 2026, 19:43
Автор:
Кречмаровская Наталия

Українців приголомшила новина про можливе скасування бронювань, інвалідностей та впровадження “платної відстрочки від мобілізації”. Про такі пропозиції розповів народний депутат Сергій Нагорняк. Однак в Раді запевняють, що такі зміни не обговорюються. 

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що постійно бачить все нові й нові заяви колег про зміни в мобілізації. То про скасування інвалідності, то про економічне бронювання, то ще про якісь радикальні нововведення. Зазначив також, що журналісти просять поділитися інсайдами.

“Скажу чесно: 99% інформації, яку ви зараз бачите в мережі, це не більше ніж догадки. Хтось щось додумав, хтось почув уривок розмови від таких самих фантазерів і видав це за доконаний факт. Не варто заради гучного заголовка створювати хайп на порожньому місці. Питання мобілізації занадто серйозне, щоб розбурхувати суспільство пустими чутками”, — підкреслив політик. 

Народний депутат закликав дотримуватися фактів. 

“Є Міністерство оборони — це саме той орган, який має офіційно презентувати свої ідеї. Також є заява Президента про суттєве підвищення виплат військовим і перегляд моделі демобілізації. На цьому наразі все”, — зауважив парламентар.

Політик також порадив гортати далі стрічку новин, якщо з’явиться черговий суперінсайд від депутата, адвоката, блогера чи просто від когось у черзі.

“Не дайте маніпулювати своїм спокоєм”, — підкреслив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Ірина Фріз розповіла, яким має бути ефективне бронювання від мобілізації. 



Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/4022
