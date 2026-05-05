"Инсайдов из Рады не будет": что известно о реформе мобилизации

Кречмаровская Наталия
Украинцев ошеломила новость о возможной отмене бронирований, инвалидностей и внедрении "платной отсрочки от мобилизации". О таких предложениях рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. Однако в Раде уверяют, что подобные изменения не обсуждаются.
Народный депутат Николай Тищенко отметил, что постоянно видит все новые и новые заявления коллег об изменениях в мобилизации. То об отмене инвалидности, то об экономическом бронировании, то еще о каких-то радикальных нововведениях. Он также отметил, что журналисты просят поделиться инсайдами.
Народный депутат призвал соблюдать факты.
Политик также посоветовал листать дальше новостную ленту, если появится очередной суперинсайд от депутата, адвоката, блогера или просто от кого-то в очереди.
