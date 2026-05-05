"Инсайдов из Рады не будет": что известно о реформе мобилизации

Украинцев ошеломила новость о возможной отмене бронирований, инвалидностей и внедрении "платной отсрочки от мобилизации". О таких предложениях рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. Однако в Раде уверяют, что подобные изменения не обсуждаются.

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что постоянно видит все новые и новые заявления коллег об изменениях в мобилизации. То об отмене инвалидности, то об экономическом бронировании, то еще о каких-то радикальных нововведениях. Он также отметил, что журналисты просят поделиться инсайдами.

"Скажу честно: 99% информации, которую вы сейчас видите в сети, это не более чем догадки. Кто-то что-то додумал, кто-то услышал отрывок разговора от таких же фантазеров и выдал это за свершившийся факт. Не стоит ради громкого заголовка создавать хайп на пустом месте. Вопрос мобилизации слишком серьезный, чтобы взбудоражить общество пустыми слухами”, — подчеркнул политик.

Народный депутат призвал соблюдать факты.

"Есть Министерство обороны — это именно тот орган, который должен официально презентовать свои идеи. Также есть заявление Президента о существенном повышении выплат военным и пересмотре модели демобилизации. На этом сейчас все", — отметил парламентарий.

Политик также посоветовал листать дальше новостную ленту, если появится очередной суперинсайд от депутата, адвоката, блогера или просто от кого-то в очереди.

"Не дайте манипулировать своим спокойствием", — подчеркнул политик.

