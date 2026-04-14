Їх чотири: Зеленський назвав проблемні регіони у підготовці до опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський заявив про відставання кількох регіонів у підготовці до нового опалювального сезону та попередив керівників про персональну відповідальність. За його словами, наразі в Україні чотири таких регіони.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко повідомив, що по всій країні тривають роботи на сотнях об’єктів енергетичної інфраструктури для підготовки до опалювального сезону. Однак частина областей не вкладається у затверджений графік.

"Загалом у роботі вже 368 обʼєктів – це стосується передусім оновлення захисту. Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві", — заявив президент.

Президент наголосив, що стабільна робота енергосистеми взимку є ключовим завданням держави, особливо в умовах триваючих загроз. Україна також розраховує на підтримку міжнародних партнерів, зокрема щодо постачання обладнання для енергооб’єктів.

Зеленський заявив, що за підсумками наради було ухвалено рішення повернути формат регулярних селекторних нарад за участю урядовців, керівників регіонів, силових структур і військових. За його словами, відповідальність за зрив термінів у підготовці до опалювального сезону буде персональною.

