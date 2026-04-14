Их четыре: Зеленский назвал проблемные регионы в подготовке к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставании нескольких регионов в подготовке к новому отопительному сезону и предупредил руководителей о персональной ответственности. По его словам, сейчас в Украине четыре таких региона.

Владимир Зеленский после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко сообщил, что по всей стране продолжаются работы на сотнях объектов энергетической инфраструктуры для подготовки к отопительному сезону. Однако часть областей не укладывается в утвержденный график.

"В целом в работе уже 368 объектов – это прежде всего обновление защиты. Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата до начала нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве", — заявил президент.

Президент подчеркнул, что стабильная работа энергосистемы зимой является ключевой задачей государства, особенно в условиях продолжающихся угроз. Украина также рассчитывает на поддержку международных партнеров, в частности, по поставкам оборудования для энергообъектов.

Зеленский заявил, что по итогам совещания было принято решение вернуть формат регулярных селекторных совещаний с участием чиновников, руководителей регионов, силовых структур и военных. По его словам, ответственность за срыв сроков в подготовке к отопительному сезону будет персональной.

