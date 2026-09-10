Хто зайняв місце Єрмака поряд із Зеленським: це друга людина за впливом в Україні

Колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака називали ледь не головною людиною, хто керує Україною. Нібито навіть президент України Володимир Зеленський слухався Єрмака. І хоча це лише припущення, які ширилися мережею інтернет, однак у навіть у Раді підтверджували довірливі стосунки між Зеленським та Єрмаком. Зараз, поговорюють, що другою людиною за впливом і фактично зайняв місце Єрмака є керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що Арахамія став другою людиною в державі за впливом після президента.

“Якщо з цього погляду дивитися, то так можна казати. Раніше такою людиною — другою за впливом — був Єрмак. Тепер це Арахамія. Але природа його впливу інша, ніж вона була в Єрмака. Природа впливу Єрмака була його надзвичайна близькість до Зеленського, бо офіційні повноваження Єрмака були дуже обмежені. Природа впливу Арахамії інша — він координує і керує більшістю в парламенті. Думаю, що між ними Зеленським менший ступінь довіри, ніж був Зеленського з Єрмаком. Але в Арахамії більша автономія, ніж вона була в Єрмака, тому що Зеленський не може просто звільнити Арахамію”, — пояснив політик.

За його словами, по рівню впливу, то Арахамія має величезний вплив і після президента він друга особа. При цьому Гончаренко наголосив, що всю повноту влади має тільки Зеленський. У Єрмака, за його словами, було стільки повноважень, скільки дав йому президент.

“На чолі всього стоїть Зеленський”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати вимагають від Зеленського.