Кто занял место Ермака рядом с Зеленским: это второй человек по влиянию в Украине

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Кречмаровская Наталия
Бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака называли чуть ли не главным человеком, управляющим Украиной. Вроде бы даже президент Украины Владимир Зеленский слушался Ермака. И хотя это лишь предположения, которые распространялись в сети интернет, однако даже в Раде подтверждали доверительные отношения между Зеленским и Ермаком. Сейчас поговаривают, что вторым человеком по влиянию и кто фактически занял место Ермака является руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Арахамия стал вторым человеком в государстве по влиянию после президента.
По его словам, по уровню влияния, то Арахамия имеет огромное влияние и после президента он второй человек. При этом Гончаренко подчеркнул, что всю полноту власти имеет только у Зеленского. У Ермака, по его словам, было столько полномочий, сколько ему дал президент.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты требуют от Зеленского.