Кто занял место Ермака рядом с Зеленским: это второй человек по влиянию в Украине

Бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака называли чуть ли не главным человеком, управляющим Украиной. Вроде бы даже президент Украины Владимир Зеленский слушался Ермака. И хотя это лишь предположения, которые распространялись в сети интернет, однако даже в Раде подтверждали доверительные отношения между Зеленским и Ермаком. Сейчас поговаривают, что вторым человеком по влиянию и кто фактически занял место Ермака является руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Арахамия стал вторым человеком в государстве по влиянию после президента.

"Если с этой точки зрения смотреть, то так можно говорить. Раньше таким человеком — вторым по влиянию — был Ермак. Теперь это Арахамия. Но природа его влияния иная, чем она была у Ермака. Природа влияния Ермака была его чрезвычайная близость к Зеленскому, ибо официальные полномочия Ермака были очень ограничены. Природа влияния Арахамии другая – он координирует и руководит большинством в парламенте. Думаю, что между ними Зеленским меньшая степень доверия, чем Зеленского с Ермаком. Но у Арахамии большая автономия, чем она была у Ермака, потому что Зеленский не может просто уволить Арахамию”, — объяснил политик.

По его словам, по уровню влияния, то Арахамия имеет огромное влияние и после президента он второй человек. При этом Гончаренко подчеркнул, что всю полноту власти имеет только у Зеленского. У Ермака, по его словам, было столько полномочий, сколько ему дал президент.

"Во главе всего стоит Зеленский", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты требуют от Зеленского.