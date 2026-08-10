Хто такий "Вова" на "плівках Міндіча": що відповіли НАБУ та САП

НАБУ і САП не стали розкривати особу чоловіка, якого на оприлюднених журналістами записах називають "Вовою". Йдеться про розмови, пов’язані зі справою "Мідас" та бізнесменом Тимуром Міндічем.

НАБУ і САП не назвали "Вову" з розмов у справі "Мідас". Фото: УП

Під час брифінгу за підсумками роботи НАБУ і САП у першому півріччі 2026 року журналісти запитали керівників відомств, чи відома правоохоронцям особа співрозмовника Міндіча. Очільник САП Олександр Клименко заявив, що правоохоронці не публікували записи, на які посилається журналіст.

"Ми не публікували ті плівки, про які ви згадуєте. Ми лише відповідаємо за те, що було опубліковано на наших офіційних ресурсах. Ми таких плівок не публікували, на які ви посилаєтесь", — сказав Клименко.

Своєю чергою керівник НАБУ Семен Кривонос наголосив на позиції бюро щодо ідентифікації підозрюваних. За його словами, НАБУ не називає імена та прізвища людей, яким повідомлено про підозру, до моменту обвинувального вироку суду.

Раніше "Українська правда" опублікувала, як стверджується, першу частину розмов, задокументованих НАБУ у межах справи "Мідас" у квартирі Тимура Міндіча. За словами журналіста Михайла Ткача, на записах Міндіч спілкується з трьома співрозмовниками. У розмовах фігурують, зокрема, люди, яких називають "Андрієм" та "Вовою".

Крім того, УП стверджувала, що ще до публікацій "плівок Міндіча" нібито "ходили розмови про те, що Олексій Чернишов може будувати у передмісті Києва кілька маєтків". Зокрема журналісти вказували, що ці будинки нібито мали бути для самого Чернишова, Тимура Міндіча, Андрія Єрмака і Володимира Зеленського. Однак публічно підтвердженої інформації про те, хто саме стоїть за цими іменами, наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто живе поруч з Міндічем в елітному будинку в Києві. Розкрито імена дітей нардепів та зрадників.