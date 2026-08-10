Кто такой "Вова" на "пленках Миндича": что ответили НАБУ и САП

НАБУ и САП не стали раскрывать личность мужчины, которого на обнародованных журналистами записях называют "Вовой". Речь идет о разговорах, связанных с делом "Мидас" и бизнесменом Тимуром Миндичем.

НАБУ и САП не назвали "Вову" ​​из разговоров по делу "Мидас". Фото: УП

Во время брифинга по итогам работы НАБУ и САП в первом полугодии 2026 года журналисты спросили руководителей ведомств, известно ли правоохранителям лицо собеседника Миндича. Глава САП Александр Клименко заявил, что правоохранители не публиковали записи, на которые ссылается журналист.

"Мы не публиковали те плёнки, о которых вы упоминаете. Мы лишь отвечаем за то, что было опубликовано на наших официальных ресурсах. Мы таких плёнок не публиковали, на которые вы ссылаетесь", — сказал Клименко.

В свою очередь руководитель НАБУ Семен Кривонос отметил позиции бюро относительно идентификации подозреваемых. По его словам, НАБУ не называет имена и фамилии людей, которым поставлено в известность о подозрении, до момента обвинительного приговора суда.

Ранее "Украинская правда" опубликовала, как утверждается, первую часть разговоров, задокументированных НАБУ в рамках дела "Мидас" в квартире Тимура Миндича. По словам журналиста Михаила Ткача, на записях Миндич общается с тремя собеседниками. В разговорах фигурируют, в частности, люди, которых называют "Андреем" и "Вовой".

Кроме того, УП утверждала, что еще до публикаций "пленок Миндича" якобы "ходили разговоры о том, что Алексей Чернышев может строить в пригороде Киева несколько поместий". В частности, журналисты указывали, что эти дома должны были быть для самого Чернышева, Тимура Миндича, Андрея Ермака и Владимира Зеленского. Однако публично подтвержденной информации о том, кто стоит за этими именами, пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто живет рядом с Миндичем в элитном доме в Киеве. Раскрыты имена детей нардепов и предателей.