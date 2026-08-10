Кто такой "Вова" на "пленках Миндича": что ответили НАБУ и САП

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Slava Kot
НАБУ и САП не стали раскрывать личность мужчины, которого на обнародованных журналистами записях называют "Вовой". Речь идет о разговорах, связанных с делом "Мидас" и бизнесменом Тимуром Миндичем.
НАБУ и САП не назвали "Вову" из разговоров по делу "Мидас". Фото: УП
Во время брифинга по итогам работы НАБУ и САП в первом полугодии 2026 года журналисты спросили руководителей ведомств, известно ли правоохранителям лицо собеседника Миндича. Глава САП Александр Клименко заявил, что правоохранители не публиковали записи, на которые ссылается журналист.
В свою очередь руководитель НАБУ Семен Кривонос отметил позиции бюро относительно идентификации подозреваемых. По его словам, НАБУ не называет имена и фамилии людей, которым поставлено в известность о подозрении, до момента обвинительного приговора суда.
Ранее "Украинская правда" опубликовала, как утверждается, первую часть разговоров, задокументированных НАБУ в рамках дела "Мидас" в квартире Тимура Миндича. По словам журналиста Михаила Ткача, на записях Миндич общается с тремя собеседниками. В разговорах фигурируют, в частности, люди, которых называют "Андреем" и "Вовой".
Кроме того, УП утверждала, что еще до публикаций "пленок Миндича" якобы "ходили разговоры о том, что Алексей Чернышев может строить в пригороде Киева несколько поместий". В частности, журналисты указывали, что эти дома должны были быть для самого Чернышева, Тимура Миндича, Андрея Ермака и Владимира Зеленского. Однако публично подтвержденной информации о том, кто стоит за этими именами, пока нет.