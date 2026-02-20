Хто насправді винний у провалі контрнаступу 2023-го: про що говорять заяви Залужного

Очевидно, що Валерій Залужний повинен був ще під час планування контрнаступу 2023 року бути принциповим. Якщо бачив, що помилка фатальна, то не варто було погоджуватися з тим планом. Якщо не бачив, то варто так і говорити. Всі притомні розуміють, що бути тонким аналітиком і прогнозистом для більшості людей притаманно тільки після подій. А непритомні завжди будуть непритомними. Найбільше кричать, як щось треба було передбачити, якраз ті, хто напередодні подій і в моменті геть губляться в хаосі і відверто помиляються в оцінках ситуації. Про це розповіла політичний аналітик, тележурналіст Ольга Лень.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Телеведуча зазначає, зараз провал контрнаступу і кожен новий спогад про нього однаково б'є по всіх, хто був причетний до командних рішень в той період. Це токсична тема абсолютно для всіх керівників України того часу.

"Помітно, що команда Офісу президента геть цього не розуміє, коли бере провал контрнаступу в якості головного пункту для атаки на Залужного. Звинувачувати Залужного у провалі контрнаступу так, ніби Зеленський в той момент був в непритомному стані і не був останньою ланкою ухвалення рішень – це навіть не наївно, а відверто шкідливо для рейтингів діючого президента і довіри до нього", – зазначила Ольга Лень.

Вона додає, у цілому ж для країни важливо розібратися, хто на яких рішеннях тоді наполягав, хто що просував. Тому що спроби покласти провину тільки на військових, чи тільки на політичне керівництво, чи тільки на союзників – не дадуть нам ні навчитися на тих помилках, ні вберегтися від повторення цих помилок. А, зрештою, попередити майбутні помилки для більшості громадян України тут важливіше, ніж не дати Залужному стати президентом.

