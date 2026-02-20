logo_ukra

Хто насправді винний у провалі контрнаступу 2023-го: про що говорять заяви Залужного

Для країни важливо розібратися, хто на яких рішеннях перед контрнаступом наполягав, хто що просував

20 лютого 2026, 11:51
Автор:
Кравцев Сергей

Очевидно, що Валерій Залужний повинен був ще під час планування контрнаступу 2023 року бути принциповим. Якщо бачив, що помилка фатальна, то не варто було погоджуватися з тим планом. Якщо не бачив, то варто так і говорити. Всі притомні розуміють, що бути тонким аналітиком і прогнозистом для більшості людей притаманно тільки після подій. А непритомні завжди будуть непритомними. Найбільше кричать, як щось треба було передбачити, якраз ті, хто напередодні подій і в моменті геть губляться в хаосі і відверто помиляються в оцінках ситуації. Про це розповіла політичний аналітик, тележурналіст Ольга Лень.

Хто насправді винний у провалі контрнаступу 2023-го: про що говорять заяви Залужного

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Телеведуча зазначає, зараз провал контрнаступу і кожен новий спогад про нього однаково б'є по всіх, хто був причетний до командних рішень в той період. Це токсична тема абсолютно для всіх керівників України того часу. 

"Помітно, що команда Офісу президента геть цього не розуміє, коли бере провал контрнаступу в якості головного пункту для атаки на Залужного. Звинувачувати Залужного у провалі контрнаступу так, ніби Зеленський в той момент був в непритомному стані і не був останньою ланкою ухвалення рішень – це навіть не наївно, а відверто шкідливо для рейтингів діючого президента і довіри до нього", – зазначила Ольга Лень.

Вона додає, у цілому ж для країни важливо розібратися, хто на яких рішеннях тоді наполягав, хто що просував. Тому що спроби покласти провину тільки на військових, чи тільки на політичне керівництво, чи тільки на союзників – не дадуть нам ні навчитися на тих помилках, ні вберегтися від повторення цих помилок. А, зрештою, попередити майбутні помилки для більшості громадян України тут важливіше, ніж не дати Залужному стати президентом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — громадськість продовжує обговорювати резонансні заяви ексголовкома ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного на адресу влади та зокрема президента Володимира Зеленського. Чи можна вважати саму появу інтерв'ю сигналом про наближення виборів в Україні? Про що говорить досить стримана реакція Банкової? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




